В страшном горе Захарову утешил актер

Елена Захарова дала откровенное интервью. Актриса рассказала, как пережила страшное горе, и сообщила о крестинах дочери.

В 2011 году у Елены Захаровой умерла восьмимесячная дочь. Вскоре от нее ушел и любимый мужчина. Сложно представить, в каком душевном раздрае находилась популярная актриса. Елену спасла поездка на Святую землю. В Иерусалиме Захарова встретила отца Исидора, на тот момент Начальника Русской Духовной миссии. Как и Захарова, священник в свое время закончил актерский факультет Высшего театрального училища имени Щукина.

"У нас был общий педагог – вот как я его узнала. Он нас так принимал! Мы столько всего объездили там, купались в Иордане – а это как раз был самый тяжелый период в моей жизни. Меня эта поездка воскресила, я оттуда вернулась просветленная, если так можно говорить, наполненная какой-то надеждой и счастьем. Мы провели время, которое я никогда не забуду: мы все время ходили на службы, это было в пост, накануне пасхи. Был крестный ход по Иерусалиму с пальмовыми ветвями на Вербное Воскресенье. Это было что-то волшебное! И я очень благодарна. Я очень хотела такой сильной духовной опоры. В тот период жизни она мне нужна была больше всего на свете. И мне кажется, что это меня и спасло. И, конечно, в сложные периоды жизни, батюшки говорят, что надо чаще причащаться. Это очень поддерживает человека", – цитирует актрису "Царьград".

Публикация от Елена Захарова (@lenazaharova57) Янв 10, 2018 at 1:25 PST

Придя в себя, Захарова с головой окунулась в работу. Но она продолжала посещать храм, молила о семейном счастье, в первую очередь – о ребенке. Ее молитвы были услышаны. В декабре 2017 года Елена родила дочь. Актриса оберегает малышку, она даже не афиширует ее имени. Ради дочери Елена отказывается от заманчивых предложений по работе.

Вскоре малышку будут крестить. Захарова отметила: "Я понимаю, что кто-то крестных выбирает именитых. А здесь важно, чтобы человек был верующий. И чтобы он умел молиться по-настоящему. Бывают же сильные молитвенники. Поэтому и крестные важны, чтобы именно молились – не просто там платье дарили или кофточку, а чтобы имели молитвы, были верующие люди. Поэтому я пока думаю, это вопрос не простой".