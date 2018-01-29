Фото голой Рапунцель из "Дома-2" стало причиной скандала

Снимки беременной звезды "Дома-2" Ольги Рапунцель навели шороха в социальных сетях. Похоже, столь откровенные кадры запрещено выкладывать на некоторых порталах.

Откровенная фотосессия участницы популярного проекта вызвала ажиотаж. Пользователи социальных сетей тут же начали комментировать внешний вид Рапунцель, а СМИ – в подробностях рассказывать о том, как протекает ее беременность.

Однако полюбоваться снимками получилось не у всех. Руководство Instagram приняло решение заблокировать страницу журнала, на которой были размещены откровенные фотографии.

"К сожалению, данная страница недоступна", – такой текст встречает тех, кто пытается открыть профиль издания в социальной сети. Впрочем, полностью удалить эти кадры из интернета уже невозможно: пользователи делятся ими на всех возможных площадках.

Напомним, что снимки обнаженной Рапунцель появились в Сети в конце января. Она поучаствовала в фотосессии для журнала проекта "Дом-2".

Ольга Рапунцель, которая в скором времени станет мамой, шокировала... pic.twitter.com/jcvML3oWaN — Алёна Адашкевич (@RwandaMoH) 27 января 2018 г.

Как писали Dni.Ru, публикация ужаснула даже самых стойких фанатов телестройки. У пользователей началась истерика. "Вообще не понимаю, зачем беременные женщины фотографируются голыми? Это все естественно, конечно. Ладно, фоткайтесь для себя, но зачем это все в социальных сетях выставлять? Голый живот зачем вообще показывать? Вот кому нужен твой голый "беременный" живот?" – недоумевала одна из зрительниц.