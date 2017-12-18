Брошенная жена Казаченко признала поражение перед соперницей

Ирина Аманти помогла любимому мужу пережить нападки бывшей жены. Но война еще не выиграна.

Родившая от певца Вадима Казаченко поклонница Ольга даже не представляла, в какой ад превратится ее жизнь. Сегодня ее имя склоняют в прессе, она без конца получает исковые заявления, а недавно суд обязал ее выплатить бывшему мужу Вадиму миллион рублей, который она получила от него еще в начале отношений. Закон, по словам певца, позволял это сделать, потому что Ольга "незаконно обогащалась", имея отношения с другим мужчиной.

"Но у меня нет таких денег для того, чтобы отдать Вадиму, – чуть не плачет Ольга. – Наверное, мне придется ждать судебных приставов, которые приедут ко мне домой и будут описывать детские кроватки, коляски и мои вещи. От Вадима можно ожидать что угодно, я уже ничему не удивлюсь. Мой муж в своем обращении обещает сделать жизнь своего сына счастливой – уж куда счастливей после десяти исков от него и целого года травли, которую он развернул вокруг моего имени!"

"Но я желаю ему провести всю жизнь рядом со своим директором. Надеюсь, что, когда мы разведемся, они все-таки поженятся и будут жить долго и счастливо, – цитирует Казаченко портал Sobesednik.ru. Таким образом, она признала свое поражение перед сильной соперницей. Хотя война еще идет. Но Ольга хочет только одного – покоя.

"Я не ходила на заседания, из-за этого на дом, который я купила на свои деньги, наложен арест. Притом что Вадим во всех шоу всегда говорил, что не имеет к нему никакого отношения, но так как он сейчас является моим законным супругом, считает, что имеет право на часть имущества. Наш брак прошел все инстанции и остался действительным", – уверена Казаченко.

У Ирины Аманти – директора и нынешней жены Вадима Казаченко – другое мнение. Она считает, что Ольга все врет, чтобы пиариться на этой некрасивой истории. А брак, по словам директора певца, у девушки фиктивный. "Я вам покажу документы, обличающие ложь Ольги Дмитриевны!" – пообещала Ирина корреспонденту Dni.Ru.