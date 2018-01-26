Самая ненавистная участница стала ведущей "Дома-2"
Звезда телестройки давно претендовала на должность ведущей. И вот мечта осуществилась – творческий дебют Рапунцель в этой роли состоялся.
В первом выпуске Ольга рассказала, как они с мужем Дмитрием выбирали имя для будущей малышки. По ее словам, супруг хотел назвать дочь Дариной – тогда имя, отчество и фамилия девочки начинались бы с буквы Д.
Однако этот вариант будущую маму не устроил, поскольку инициалы ребенка в этом случае звучали бы слишком "агрессивно", по-мужски – ДДД. Как в итоге решили назвать девочку, Рапунцель не призналась, но сказала, что имя это русское, редкое и необычное.
Зрители шоу, посмотревшие запись, разделились на два лагеря. Часть порадовалась за девушку, но большинство не оценило решение организаторов. "Как ее можно слушать?", "Орги сошли с ума", "Тупая, противно слушать", "Какие рубрики она может вести с таким словарным запасом?", "Еще и показывают ее. Зачем? Для смеха? Что творится у нее в голове..." – написали недовольные в комментариях к видео, опубликованному в Instagram-аккаунте Dom2.novosti.tnt.
Многие поклонники "Дома-2" буквально ненавидят Ольгу за ее скандальный имидж и семейные разборки с Дмитрием Дмитриевым. Многие считают Рапунцель виновницей разлада в отношениях с супругом, а также неискренней девушкой. Более того, некоторые уверены: звезда телестройки только притворяется беременной, нося специальную накладку на животе для имитации интересного положения.
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