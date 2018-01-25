Откуда у Валерии и Пригожина появилась двойня

Фотография Валерии с двумя маленькими детьми привлекает все больше внимания. Снимком заинтересовались экстрасенсы.

Ясновидящая, таролог Марианна Абравитова проанализировала публикацию певицы. По словам обладательницы экстрасенсорных способностей, двое детей, которые переполошили россиян, не являются родственниками Валерии. "Я не вижу, что это ее дети, это какие-то чужие дети, почему она с ними мне непонятно", – рассказала Абравитова в эксклюзивном комментарии Dni.Ru.

По словам ясновидящей, она попыталась через снимок выяснить родственную связь между Валерией и малышами, но так ничего и не нашла: "Я не вижу, что это родная кровь. Это не дети и не внуки". После этого таролог предположила, что певица прибегла к помощи суррогатной матери или ЭКО, но и эта догадка не подтвердилась. По словам Абравитовой, дети не имеют прямого отношения или родственной связи с Валерией. Ясновидящая пришла к выводу, что певица просто помогает малышам.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Янв 25, 2018 at 3:21 PST

Напомним, ранее Dni.Ru сообщали, что новая публикация жены Иосифа Пригожина в Instagram подняла в социальных сетях настоящую бурю. Артистка снята в лифте с коляской, в которой лежат два малыша, которым еще нет и года. "Лифтолук. Собрались на прогулку.☀️❄️ #лифтолук #дети #двойняшки #семья ❤️😉", – написала Валерия.

Поклонники стали гадать, чьи это отпрыски. Некоторые решили, что Валерия стала бабушкой – дескать, кто-то из детей осчастливил. Напомним, что у исполнительницы два сына и дочь, причем младшему, Арсению, нет 20 лет.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) Янв 1, 2018 at 4:13 PST

При этом еще 1 января Иосиф Пригожин, муж Валерии, выложил на своей странице в социальной сети фотографию с этими же детьми. Когда подписчики предположили, что кто-то из потомства Пригожина подарил ему внуков, продюсер начал это отрицать: "Я не дед", "У меня нет внуков".