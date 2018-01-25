Эксклюзив Интервью Развод Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна признан недействительным Что известно об интимной связи Панина и Джигурды Дом-2

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Фото Валерии с двойней стало сенсацией

Певица Валерия. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Певица Валерия обнародовала фотографию, на которой запечатлена с мальчиками-двойняшками. Снимок произвел фурор среди поклонников артистки.

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прочитано 10928 раз

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица Валерия сделала свежую публикацию. Артистка снята в лифте с коляской, в которой лежат два малыша, которым еще нет и года. "Лифтолук. Собрались на прогулку.☀️❄️ #лифтолук #дети #двойняшки #семья ❤️😉", – написала Валерия.

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(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Фотография произвела эффект разорвавшейся бомбы. Поклонники стали гадать, чьи это отпрыски. Некоторые решили, что Валерия стала бабушкой – дескать, кто-то из детей осчастливил. Напомним, что у исполнительницы два сына и дочь, причем младшему, Арсению, нет 20 лет.

Другие пришли к выводу, что Валерия воспользовалась услугами суррогатной матери. У нее с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным, до сих пор не было общих детей.

Особо внимательные вгляделись в фото и обнаружили, что малыши похожи на Пригожина. А потому заключили: двойню продюсеру подарил кто-то из его многочисленного потомства.

"А чьи это дети?", "Мальчики? Детки Анны?", "Опаа.... а чьи же этоо???? Откройте секрет, пожалуйста!!!", "Она же написала дети значит их . Поздравляю", "Валерия, если это ваши дети, то мы очень рады этому событию! Вам очень к лицу, вы очень помолодели рядом с коляской!!!", "Не все молодые родители хотят светить детьми в соц сетях. "Добрая" бабушка взяла и вывалила фото внуков, заранее не спросив дочери. Даже проигнорила просьбу Ани удалить это фото @valeriya, ну ты могла хотя б желание Ани принять во внимание или спросить ее?", "Класс!", "Мило" (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались ошеломленные подписчики.

Автор: Наталья Аряева25 января 2018, 15:53
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Стильные Алсу и Валерия покорили публику на "Песне года"

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