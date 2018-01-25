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Страдающего Табакова намеренно усыпляют

Олег Табаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Медики продолжают бороться за жизнь Олега Табакова. Периодически больного артиста намеренно усыпляют, чтобы организм не истощался.
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В близком окружении Олега Табакова журналистам рассказали о состоянии актера. Чтобы поддержать измотанного болезнью артиста, его время от времени вводят в медикаментозную кому – намеренно усыпляют, чтобы дать организму передышку, сообщает РЕН ТВ.

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 Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

Говорят, Табаков мужественно переносит страдания, выпавшие на его долю. Когда артист приходит в сознание, он контактен, выполняет все предписания врачей, но очень быстро устает.

Напомним, Олег Табаков находится в больнице с 27 ноября 2017 года. Точной информации о болезни артиста нет. Сообщалось о нагноении в зубном имплантате. Затем появились данные, что Табакову сделана трахеотомия. Одни газеты писали о синдроме глубокого оглушения, а другие утверждали, что у актера – сепсис.

Позднее ситуацию прокомментировал заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников. "Совокупность болезней пока делает прогноз не очень ясным, так что в ближайшее время мы не ждем выписки из больницы", – заявил заслуженный врач России.

"У нас есть основания надеяться, но все непросто. Сколько продлится госпитализация, пока сказать не могу", – отметил Печатников. По словам заммэра, рядом с Табаковым находятся его жена и дети.

Автор: Наталья Аряева25 января 2018, 14:47
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