Ведущий Дома-2 довел беременную Рапунцель до бешенства

Ведущий телепередачи "Дом-2" Влад Кадони довел беременную участницу проекта Ольгу Рапунцель до слез. Шоумен пытался понять, чего хочет девушка.

Недоумение Кадони вызвали отношения будущей мамы с мужем Дмитрием Дмитриенко. "Посылаешь его на три буквы, говоришь, что от его дыхания тебя тошнит, говоришь ему: "Пошел вон из дома", и так далее", – перечисляет Владислав истерики Ольги, очевидцами которых становились все зрители телепроекта.

"Я от проекта устала! Я от тебя устала! Ты провокатор! Я от тебя устала", – сорвалась в очередной раз Рапунцель. Ее попытался успокоить муж: "Оля, а теперь успокойся. Это гормоны, Влад, понимаешь?". Ведущий несколько раз спросил у Рапунцель: "Что ты здесь делаешь?", но девушка так ему и не ответила. Она только крепче держалась за Дмитрия.

"А что ты так в него вцепилась? ТЫ что, думаешь, мы его сейчас силой от тебя забирать будем? Ты думаешь этот самолет, который сейчас летит, он за твоим мужем летит? Оль, ну это правда смешно. Ну правда. Это комизм на грани сумасшествия уже", – попытался убедить девушку Кадони.

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) Янв 23, 2018 at 3:10 PST

Напомним, недавно Dni.Ru рассказывали, что в Сети появились слухи, что психиатр поставил Ольге Рапунцель диагноз. Приглашенный на "Дом-2" специалист заявил, что у девушки маниакально-депрессивный психоз, который является разновидностью шизофрении. Участники и зрители проекта сразу вспомнили множество эпизодов, в которых поведение Рапунцель казалось им пугающе-странным. Ольга, жившая под строгим присмотром камер телепроекта, несколько раз боролась с нечистой силой или разговаривала сама с собой.