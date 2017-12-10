Мария Шукшина вернулась на Первый канал
В эфир Шукшина выйдет уже в 2018 году. Проект стартует в январе. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.
Артистка некоторое время умалчивала, что будет ведущей на Первом канале, так как точных договоренностей у нее не было. Шукшина раскрыла все карты только после того, как было принято окончательное решение относительно передачи.
В социальной сети артистка рассказала удивительную историю, связанную с новой программой. "Месяц назад я рассказала о том, что одной нашей подписчице приснился сон, что я веду программу на ТВ. На следующее утро я узнала, что, действительно, принято решение, что я буду вести передачу на Первом канале. Подробности не писала, поскольку хотела быть уверенной, все так зыбко в нашем мире", – заявила она.
Как оказалось, этой же подписчице практически удалось предсказать название передачи, которую будет вести Шукшина: ей приснилось, что оно будет состоять из двух слов. "Я, конечно, подпрыгнула, поскольку уже знала рабочее название передачи – Рецепты Счастья..., но опять же промолчала", – добавила Шукшина.
Напомним, Мария Шукшина 15 лет работала на Первом канале. С 1999-го по 2014 год она вела популярную передачу "Жди меня".
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