Дочь певицы Валерии лишилась носа

Эксклюзив Интервью Попавший в грязный гей-скандал "любовник" Баскова бросился в океан Семенов и Шурыгина всех обманули Дом-2

Выбор читателей

68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид
Голую обделавшуюся Аршавину вышвырнули из самолета
Близких Табакова лишили надежды
5-летний сын знаменитой певицы умер от рака в новогоднюю ночь
46-летнюю Кудрявцеву высмеяли за выпрыгивающую из платья грудь
партнеры
Вторник 16 января
Лента новостей
12:04
Актер Владимир Поглазов умер после операции
11:50
Как лучше всего выбросить новогоднюю елку
11:39
Богатых гурманов накормят спермой
11:12
В Петербурге грабитель устроил стрельбу ради 35 тысяч рублей
11:05
В Подмосковье семилетней девочке проломили череп дверью
10:53
Автобус с детьми протаранил стену жилого дома
10:53
Раскрыт секрет "вечного" космического двигателя
10:50
Под Москвой поезд насмерть сбил мужчину
10:38
Куриное мясо в России признали смертельно опасным
10:33
Шестилетний ребенок насмерть подавился конфетой в Новый год
10:10
Названы лучшие автомобили 2017 года
10:06
Раскрыт страшный вред соли
10:06
В Томске из-за пожара в школе эвакуировали 800 детей
09:57
В подвале на юге Петербурга нашли сгнивший труп
09:43
Юная модель продает девственность за 200 миллионов
09:33
В Москве у безработного угнали Mercedes за семь миллионов
09:30
Россиянка до смерти забила пожилую мать тапкой
09:02
Китайцы предложили России ударить по США
08:56
Жаждущая славы женщина убила собственных детей
08:52
В Таиланде за продажу наркотиков задержали россиянку
08:45
В Подмосковье на глазах у прохожих похитили человека
08:30
Россиян предупредили о смертельной опасности на Украине
08:12
Врачи спасли жизнь заслонившей собой детей пермской учительнице
07:52
Водителя скорой оштрафовали за быструю перевозку тяжелобольного
00:01
Виктор Анпилов умер после инсульта
23:06
Банк "Возрождение" профинансировал самый крупный банный комплекс Подмосковья
21:54
Безумные регионы: пациент психдиспансера напал на фермера
21:32
К чему снится мужчина
21:05
Девушка порезала пятую точку в московском метро
20:46
В КПРФ не различают Родченкова и Грудинина
20:38
Чернокожая путана обула безработного москвича на 50 миллионов
20:08
Табакова не ждет ничего хорошего
19:48
Бывшую девушку Ди Каприо признали слишком толстой
19:26
Собчак оправдалась за похабный танец с бутылкой у церкви
19:20
Пропавший без вести воронежец сбежал из цыганского рабства
19:18
В Москве водитель прокатил на капоте полицейского (видео)
18:50
Хитрую Шурыгину прищучили в студии с Семеновым
18:47
Россиянам в платежках ЖКХ нарисуют новый налог
18:29
В Москве неизвестный с граблями набросился на охрану супермаркета
18:04
Напавшие на пермскую школу подростки пообещали зарезать друг друга
17:58
Здание МГУ эвакуировали из-за пожара
17:49
Оплеванная Собчак пробила дно
17:43
Что убивает женщин
17:22
Спортсменка во время драки сломала руку о лоб соперницы (видео)
17:08
В Москве загорелась электричка: тысяча пассажиров эвакуированы
16:58
Василий Уткин тайно сыграл свадьбу с моделью
16:47
"Один держал, второй резал": шокирующие детали бойни в пермской школе
16:30
Эксперты оценили вклад "ЕР" в избирательную кампанию Путина
16:23
Избитая Ксенофонтова с детьми может стать бомжом
16:20
Под Москвой избили сотрудников ДПС (видео)
16:18
Лишившаяся ног из-за зараженного тампона модель шокировала увечьем
16:16
Алентова у гроба раскрыла главный секрет Державина
15:42
Изнасилованная Шурыгина проболталась о семейной жизни
15:35
Максакова показала себя на седьмом месяце беременности
15:26
Как пытались скрыть поножовщину в пермской школе
15:21
Под Москвой столкнулись 40 машин (видео)
15:04
Пермякова эмоционально сказала Корчевникову об обиде
14:58
Бьорндалена гнусно выставили из сборной Норвегии
14:57
Хоккеист Ковальчук из-за пожарной тревоги успел надеть только трусы
14:51
Скандальные подробности в деле "Югры" вызвали бурное обсуждение
14:51
Зубастые хищники напали на коня в цирке (видео)
14:49
Расселение пятиэтажек поможет строительству ТПК
14:38
Женщина в муках умерла на приеме у проктолога
14:32
"Вписка" окончилась для школьницы из Москвы гонореей
14:20
Пьяный водитель влетел в толпу подростков под Астраханью
14:17
Регионы помогут предприятиям-банкротам
14:12
Что будет модно в 2018 году
14:10
НЛО ворвались в прямой эфир американского телеканала (видео)
14:04
Раскрыты жуткие последствия глобального потепления
14:00
Умерла советская фигуристка
13:56
Лавров осадил провокатора Цымбалюка
13:52
Напавшего на бывшую жену Малинина Шепелева назвали овчаркой
13:46
Селезнева о близости с Державиным: Так стыдно
13:44
Поклонская высказалась о "мощах Ленина"
13:35
Леденящий душу рассказ раненного в Перми четвероклашки
13:16
Психологи объяснили трагедию в пермской школе
13:08
"Я не поеду, а зачем?": мать отказалась навестить организатора резни в Перми
13:04
Красивая вдова улыбалась на прощании с Державиным
12:54
Кто виноват в бойне в пермской школе?
12:47
Что принес 2017 год дорогам Москвы и Подмосковья
12:35
Народ бежал от гроба с Державиным
12:33
Чай в пакетиках вызывает рак и бесплодие
12:19
Пожертвовала собой: учительница героически спасла детей от отличника с ножом
12:19
Народная артистка обвинила Немоляеву в лицемерии и рассказала о ее тайном романе
12:16
В Петербурге пятилетний ребенок провалился в канализацию
12:01
Группа компаний "АРКС" завершила реконструкцию второго блока Ново-Курьяновских очистных сооружений
11:53
Лазарев в обнимку с известной актрисой и двумя малышами: Моя любовь
11:47
Беременность оказалась опасной для женского мозга
11:39
"Беременную" 11-летнюю девочку отправили на химиотерапию
11:27
Число пострадавших при резне в пермской школе возросло до 15
11:24
Винокур разрыдался у гроба Державина
11:08
Жуткие фото и видео с места расправы над школьниками
11:07
Устроившего резню в пермской школе отличника вдохновили американцы
10:43
Звезда "Дома-2" с комом в горле рассказала о тяжелой болезни
10:18
Опубликовано видео эвакуации из зависшего над пропастью самолета
10:09
Неузнаваемая Догилева попала в психиатрическую больницу
10:01
Подробности нападения на детей в пермской школе
09:56
Фестиваль КВН в Сочи омрачила украинская провокация
09:48
В Москве квартиру безработного обокрали на 50 миллионов
09:37
Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Малахов шокировал Шурыгину подлостью
Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото
Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа
Диану Шурыгину обвинили в оказании секс-услуг
Народ бежал от гроба с Державиным
Изнасилованная Шурыгина проболталась о семейной жизни
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии лишилась носа

Анна Шульгина. Фото: instagram.com/anna_shulgina
С популярной исполнительницей, дочерью Валерии Анной Шульгиной случилось несчастье. Узнав, что лишилась носа, молодая певица тихо расплакалась на диване.
прочитано 6194 раза

Первый канал запускает новый телепроект под названием "Звезды под гипнозом". Ведущим передачи стал вездесущий Максим Галкин. Суть шоу в том, что знаменитостей вводят в гипноз, а затем дают им смешные задания. Главным героем шоу стал гипнолог Иса Багиров, в свое время поучаствовавший в таких передачах как "Черно-белое" и "Экстрасенсы против детективов".

ПО ТЕМЕ

Опухшая дочь Валерии напугала жуткими гематомами

Изменившаяся Шульгина поразила поклонников

 Анна Александровна Шульгина

Анна Александровна Шульгина актриса, певица, телеведущая

Отметим, что в шоу принимает участие десяток звезд. Так, журналисты побывали на съемках пилотного выпуска, в котором были заняты певицы Сати Казанова и Анна Шульгина, автор-песенник Аркадий Укупник, актриса Галина Данилова и другие. Гипнолог ввел их в транс и сообщил, что все они вдруг лишились носа.

"Вы начнете искать носы на диване, на полу. Кого-то это расстроит, кого-то рассмешит. Это будет ваша индивидуальная реакция", – приказал Багиров. После этого среди загипнотизированных артистов началась суматоха.

Актриса Галина Данилова закричала от ужаса. Она ползала по студии, а когда нашла свой нос на полу, попыталась прикрепить его к лицу, словно он сделан из пластилина. "Не держится!" – заплакала она от отчаяния. Сати Казановой предложили зеркало, но она отказалась от него: "Я не хочу смотреть, это меня травмирует". На диване тихо плакала дочь певицы Валерии Анна Шульгина, компетентно сообщает сайт "Комсомольская правда".

Как отметило издание, первая реакция у репортеров – ребята просто придуриваются по сценарию, они же артисты. Отметим, что в социальных сетях также с недоверием отнеслись к новому телепроекту Первого канала.

Автор: Наталья Аряева16 января 2018, 08:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дочь Валерии сорвала овации в Москве

567

комментарии

Политика

Оплеванная Собчак пробила дно
Лавров осадил провокатора Цымбалюка
Поддержавший Россию Порошенко оказался предателем Украины
Россия нашла способ отомстить за позор на Олимпиаде

Шоу-бизнес

Прилучный бросил "Мажора" и уехал
Пугачева рухнула от бокала шампанского
75-летняя Вовк побила Вербицкую тощими ногами
Прославленную актрису спасают от рака кожи

Проишествия

Чернокожая путана обула безработного москвича на 50 миллионов
Лишившаяся ног из-за зараженного тампона модель шокировала увечьем
Зубастые хищники напали на коня в цирке (видео)
"Вписка" окончилась для школьницы из Москвы гонореей

Lifestyle

Селезнева о близости с Державиным: Так стыдно
Народ бежал от гроба с Державиным
Что стало с актрисой Анастасией Вертинской
Иванушка из "Морозко" умер в закрытом психоневрологическом пансионате
Культура

Народ бежал от гроба с Державиным

На панихиду собралось много звезд
Регионы

Врачи спасли жизнь заслонившей собой детей пермской учительнице

Женщина пришла в сознание
Шоу-бизнес

Прилучный бросил "Мажора" и уехал

Актер запрыгнул в последний поезд
Общество

Как лучше всего выбросить новогоднюю елку

Новогодний символ может стать причиной неприятностей на работе

Гороскоп

Табакова не ждет ничего хорошего
Гороскоп с 15 по 21 января 2018 года
Зара подарит девочку
Влиятельный поклонник Волочковой поразил богатством

Фоторепортажи

Красивая вдова улыбалась на прощании с Державиным
Мажоры встретили Новый год в окружении вызывающей роскоши
Главная звезда сериала "Кадетство" изменилась до неузнаваемости
70-летняя украинская модель похвасталась красотой

Спорт

Спортсменка во время драки сломала руку о лоб соперницы (видео)
Василий Уткин тайно сыграл свадьбу с моделью
Бьорндалена гнусно выставили из сборной Норвегии
Хоккеист Ковальчук из-за пожарной тревоги успел надеть только трусы

Регионы

Пропавший без вести воронежец сбежал из цыганского рабства
Напавшие на пермскую школу подростки пообещали зарезать друг друга
Женщина в муках умерла на приеме у проктолога
Врач лишилась работы из-за полуголого танца на корпоративе
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru