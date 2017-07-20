Опухшая дочь Валерии напугала жуткими гематомами
Недавно Шульгина похвасталась, что получила роль в большом кино. Артистка поделилась несколькими видео, на которых запечатлено, как она бегает по павильону и изображает эмоции.
Декорации оформлены в виде леса, можно разглядеть кусты папоротника и березовые бревна. Скачущая среди растений Анна похожа на сказочную амазонку. Ее наряд выполнен в виде кожаных доспехов.
В одном из роликов со съемок Шульгина кокетливо улыбается, глядя куда-то вдаль, в другом – плачет так натурально, что поклонникам артистки захотелось срочно вручить ей Оскар.
Однако новое видео Анны напугало ее почитателей. Новоиспеченная актриса показала травмированную руку, на которой можно заметить большие, страшные синяки. "Снимаюсь без каскадеров, но гематомы гарантирую", – подписала ролик Шульгина.
Пока комментаторы массово выражали сочувствие Шульгиной, она поблагодарила партнера по фильму за своевременную помощь. "Если б не ты, я б точно без пальцев осталась", – нагнала страху артистка. Свои синяки она объяснила так: "Это когда на съемочной площадке работаешь с настоящим оружием. Рука опухла".
Поклонники утешили пострадавшую во имя искусства Анну тем, что до свадьбы ее боевые раны непременно заживут, а вот фильм, особенно если он получится удачным, она сможет с гордостью показывать внукам.
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