Опухшая дочь Валерии напугала жуткими гематомами

Эксклюзив Особое мнение Интервью Кожевникова тайно родила третьего ребенка Ветлицкая рассказала о жизни в Испании

Выбор читателей

Медведев раскрыл тайны Фриске и Шепелева
Больной раком Михаил Задорнов дал откровенное интервью
Дочь Сафонова переплюнула красотой Савельеву
Пригожин раскрыл подробности брака Баскова и Лопыревой
Собчак разнесла звезд за ложь о "золотой" свадьбе
Рак Задорнова сравнили с насморком
партнеры
Четверг 20 июля
Лента новостей
22:00
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве
21:55
Володин рассказал о пользе закона о защите прав дольщиков
21:04
Модель стала звездой благодаря мощным бедрам (фото)
20:57
В США пропали робототехники из Африки
20:34
Сеть поразил снятый на орбите НЛО
20:28
Лесная амнистия прошла второе чтение в Госдуме
20:22
Топ-5 удобных для секса машин
20:00
Почему Мария Кожевникова прячет третьего ребенка
19:49
На МКС может попасть любой желающий
19:28
Большинство призывников из Москвы приходят в военкомат сами
19:10
Хакеры украли 32 миллиона долларов криптовалютой
18:50
Принца бросили за решетку за драку
18:37
Два жениха подрались у ЗАГСа в день свадьбы (видео)
18:23
Россиянку забили насмерть в Испании
18:17
Водитель Maserati бросил машину после ДТП со стрельбой
18:15
В США взбунтовались против антироссийских санкций
18:13
В Подмосковье борец с коррупцией попался на взятке в 49 млн рублей
17:35
Старенький Mercedes Жириновского угодил в новый скандал
17:28
Кравчук покопался в грехах Порошенко
17:25
Женщина неожиданно поцеловала Путина в центре Москвы
17:22
Как отнимают деньги у населения
17:12
Порошенко потерял покой из-за больного раком Маккейна
17:08
Неистовая Меркель пошла в атаку на Эрдогана
17:01
Морского черта из Мавритании задержали в Петербурге
16:54
Пять правил секса на одну ночь
16:38
Попугай дал "показания" по делу об убийстве
16:13
Бугаев-Африка набросился на Учителя из-за Цоя
16:05
В Госдуме высоко оценили парламентские слушания с участием граждан
16:04
Путин трогательно поздравил 90-летнюю Алексееву
16:03
Россиян раздели на ЧМ в Венгрии из-за "фашистской" символики
15:45
Банк "Открытие" выплачивает страховку вкладчикам "Югры" дистанционно
15:34
Рассекречен дизайн эксклюзивной версии Lada Vesta Cross
15:28
Число соискателей президентских грантов побило все рекорды
15:22
Авиабилеты без багажа станут дешевле в России
15:09
Грудной ребенок попал в больницу из-за спиннера
15:08
Пять самых жутких городов-призраков
14:53
Жара идет на Москву
14:50
Жертвой стрельбы в Киеве стал убийца
14:43
Пойман облизавший москвичку узбек-девственник
14:22
В Москве простились с актером Владимиром Толоконниковым
14:19
Юлия Барановская увезла детей из России
14:14
Дерзкий журналист удивил Кремль наглым вызовом Путину
14:12
Испуганный Лукашенко ищет спасения в Киеве
14:05
Французскую певицу убило током на сцене
14:01
Дизайнер Елизавета Телешева учит девушек нравиться себе
13:52
Соблазнительная Фандера подшутила над Лыковым
13:32
Основатель Apple объяснил высокую цену iPhone
13:26
Такая Дума нам нужна
13:20
В Зеленограде после расставания с подругой погибла школьница
13:07
Украине предсказали превращение в безлюдную пустыню
13:06
Названа дата выхода книг о вселенной Гарри Поттера
13:02
Москва – европейский лидер по темпам прироста продолжительности жизни
12:57
Большой Фестиваль Италии пройдет в Москве
12:56
Вайкуле не смогла родить из-за болезни
12:55
Жириновский разнес выступивших на "золотой" свадьбе артистов
12:54
Собачья привязанность обусловлена слабоумием
12:36
Рогозин поставил на место наглого министра
12:25
Садальский отказался от денег Шепелева
12:20
Учитель попросил 90 млн на фильм о мертвом Цое
12:20
Пилот А330 спас жизни 892 пассажиров
12:01
Отец странно отреагировал на третьи роды Кожевниковой
12:00
Солист ансамбля погиб в ДТП на Ямале
12:00
Какие шансы оставил Маккейну рак мозга
11:53
Шлепанцы признали опасными для здоровья
11:46
Русская подлодка ввергла в панику Минобороны Швеции
11:46
Почему Трамп поплатился за любезности с Путиным
11:28
Главные кинопремьеры недели
11:27
В Москве орудует маньяк-лизун
11:20
Россиянина расстреляли из Калашникова в Киеве
11:09
Бывший муж-инвалид Ларисы Долиной ждет смерти
11:05
Секретная миссия Лукашенко в Киеве
10:54
Грабитель со шприцем напал на московский офис
10:51
Россияне стали реже умирать от алкоголя
10:48
Ветлицкая рассказала о жизни в Испании
10:36
Москву необычно украсят ко Дню города
10:34
Российский кутюрье создал платье за 900 тыс. рублей
10:26
Директор магазина в Сибири объяснил отказ брать на работу гея
10:21
Чего стоит избегать в постели мужчинам
10:13
Кожевникова тайно родила третьего ребенка
10:08
Авторы "Игры престолов" снимут новый сериал
09:45
Голый фокусник из Японии заразил Сеть похабными трюками
09:41
Аршавин: Я боюсь переходить в новую жизнь
09:41
Покинувшую страну Натали обругали за обвисшую грудь
09:14
Россиянам простят триллион долгов
09:08
Россия оказалась в конце списка комфортных стран для пенсионеров
08:56
ЦБ отозвал лицензию у крупного московского банка
08:54
Любовница Тарасова показала сына
08:51
В Москве в водосточном колодце нашли труп мужчины
08:34
Все завизжали от бегемотов Королевой
08:33
Трамп раскрыл неожиданную тему беседы с Путиным
08:28
На севере Москвы в ДТП двое полицейских получили серьезные травмы
08:16
У русофоба Маккейна обнаружили рак мозга
08:15
Под Москвой водитель Maserati открыл стрельбу после ДТП
08:06
Известный российский актер скончался в возрасте 56 лет
21:59
Пропавший ребенок прошел десять километров перед смертью
21:58
К Земле несется опасный огромный астероид
21:53
Серябкина прокомментировала свой уход из группы Serebro
21:47
Последствия страшной аварии с пятью жертвами попали на видео
21:43
Пенсионер получил ожог из-за купленной в магазине минералки
21:35
Полина Гагарина с детьми переезжает
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Больной раком Михаил Задорнов дал откровенное интервью
Собчак разнесла звезд за ложь о "золотой" свадьбе
Садальский отказался от денег Шепелева
Звезды сцепились из-за "золотой свадьбы" судьи
Что стало с Ириной Понаровской
Совет судей назвал спонсора и стоимость "золотой" свадьбы
Шоу-бизнес

Опухшая дочь Валерии напугала жуткими гематомами

Анна Шульгина. Фото: instagram.com/anna_shulgina
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина подалась в актрисы. На съемочной площадке наследница звезды серьезно покалечилась. Свою опухшую руку в гематомах блондинка показала в Instagram, напугав подписчиков.
прочитано 467 раз

Недавно Шульгина похвасталась, что получила роль в большом кино. Артистка поделилась несколькими видео, на которых запечатлено, как она бегает по павильону и изображает эмоции.

ПО ТЕМЕ

Валерию обозвали жлобихой из-за сына

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Анна Александровна Шульгина

Анна Александровна Шульгина актриса, певица, телеведущая

Декорации оформлены в виде леса, можно разглядеть кусты папоротника и березовые бревна. Скачущая среди растений Анна похожа на сказочную амазонку. Ее наряд выполнен в виде кожаных доспехов.

В одном из роликов со съемок Шульгина кокетливо улыбается, глядя куда-то вдаль, в другом – плачет так натурально, что поклонникам артистки захотелось срочно вручить ей Оскар.

Однако новое видео Анны напугало ее почитателей. Новоиспеченная актриса показала травмированную руку, на которой можно заметить большие, страшные синяки. "Снимаюсь без каскадеров, но гематомы гарантирую", – подписала ролик Шульгина.

Пока комментаторы массово выражали сочувствие Шульгиной, она поблагодарила партнера по фильму за своевременную помощь. "Если б не ты, я б точно без пальцев осталась", – нагнала страху артистка. Свои синяки она объяснила так: "Это когда на съемочной площадке работаешь с настоящим оружием. Рука опухла".

Поклонники утешили пострадавшую во имя искусства Анну тем, что до свадьбы ее боевые раны непременно заживут, а вот фильм, особенно если он получится удачным, она сможет с гордостью показывать внукам.

Автор: Елена Алешина20 июля 2017, 22:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды в умопомрачительных нарядах на Премии МУЗ-Тв

567

комментарии

Политика

Кравчук покопался в грехах Порошенко
Неистовая Меркель пошла в атаку на Эрдогана
Порошенко потерял покой из-за больного раком Маккейна
Испуганный Лукашенко ищет спасения в Киеве

Шоу-бизнес

Опухшая дочь Валерии напугала жуткими гематомами
Оскандалившийся Басков пошел на необычный шаг
Винокур заразился после близкого контакта с Моисеевым
Подчиненный Корчевникова пожаловался на разборки и увольнения

Проишествия

Солиста Linkin Park нашли мертвым
Французскую певицу убило током на сцене
Пилот А330 спас жизни 892 пассажиров
В Москве орудует маньяк-лизун

Lifestyle

Бугаев-Африка набросился на Учителя из-за Цоя
Названа дата выхода книг о вселенной Гарри Поттера
Учитель попросил 90 млн на фильм о мертвом Цое
Главные кинопремьеры недели
Шоу-бизнес

Ветлицкая рассказала о жизни в Испании

Певица оставила откровенный пост в соцсети
Шоу-бизнес

Известный певец в психбольнице в тяжелом состоянии

Здоровье артиста находится под угрозой
Гороскоп

Почему Мария Кожевникова прячет третьего ребенка

Dni.Ru выяснили подробности
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон привезли в онкоцентр

Уильям и его супруга отправились в больницу в Германии

Гороскоп

Маккейн не доживет до конца года
Почему Мария Кожевникова прячет третьего ребенка
Полина Гагарина с детьми переезжает
Подробности бракосочетания Тимати и Решетовой

Фоторепортажи

Юлия Барановская увезла детей из России
Соблазнительная Фандера подшутила над Лыковым
Самые сексуальные актеры с нестандартной внешностью
Красотка бросила спорт и поправилась на 11 кг

Спорт

Россиян раздели на ЧМ в Венгрии из-за "фашистской" символики
Аршавин: Я боюсь переходить в новую жизнь
Роналду станет отцом в третий раз за год
Шарапова заткнула за пояс Роналду

Регионы

В Подмосковье борец с коррупцией попался на взятке в 49 млн рублей
Два жениха подрались у ЗАГСа в день свадьбы (видео)
Грудной ребенок попал в больницу из-за спиннера
Директор магазина в Сибири объяснил отказ брать на работу гея
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru