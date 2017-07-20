Опухшая дочь Валерии напугала жуткими гематомами

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина подалась в актрисы. На съемочной площадке наследница звезды серьезно покалечилась. Свою опухшую руку в гематомах блондинка показала в Instagram, напугав подписчиков.

Недавно Шульгина похвасталась, что получила роль в большом кино. Артистка поделилась несколькими видео, на которых запечатлено, как она бегает по павильону и изображает эмоции.

Декорации оформлены в виде леса, можно разглядеть кусты папоротника и березовые бревна. Скачущая среди растений Анна похожа на сказочную амазонку. Ее наряд выполнен в виде кожаных доспехов.

В одном из роликов со съемок Шульгина кокетливо улыбается, глядя куда-то вдаль, в другом – плачет так натурально, что поклонникам артистки захотелось срочно вручить ей Оскар.

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina) Июл 20 2017 в 11:15 PDT

Однако новое видео Анны напугало ее почитателей. Новоиспеченная актриса показала травмированную руку, на которой можно заметить большие, страшные синяки. "Снимаюсь без каскадеров, но гематомы гарантирую", – подписала ролик Шульгина.

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina) Июл 13 2017 в 11:33 PDT

Пока комментаторы массово выражали сочувствие Шульгиной, она поблагодарила партнера по фильму за своевременную помощь. "Если б не ты, я б точно без пальцев осталась", – нагнала страху артистка. Свои синяки она объяснила так: "Это когда на съемочной площадке работаешь с настоящим оружием. Рука опухла".

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina) Июл 14 2017 в 3:02 PDT

Поклонники утешили пострадавшую во имя искусства Анну тем, что до свадьбы ее боевые раны непременно заживут, а вот фильм, особенно если он получится удачным, она сможет с гордостью показывать внукам.