Изменившаяся Шульгина поразила поклонников

Певица Анна Шульгина выложила на своей странице в Instagram фотографию, на которой предстала перед поклонниками с розовыми волосами. Комментаторы пришли в восторг от ее внешнего вида.

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина поделилась с подписчиками снимком, на котором у нее необычный цвет волос. "Может снова покраситься в розовый?🙈(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – задалась она вопросом.

Поклонники от подобного имиджа пришли в настоящий восторг. "Тебе идет розовый!", "Очень красиво", "Очень красивый нежный милый цвет , дерзай", "определенно да, розовый!!! 😍", "ТЕБЕ ОЧЕНЬ ИДЕТ РОЗОВЫЙ! КРАСАВИЦА! 😘😘😘 😍😍😍 💋💋💋", "Анют очень тебе идет этот цвет...понравился мне😃", "Аня, очень круто и необычно 👍🏻", – наперебой сыпали они комплиментами.

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina) Май 12 2017 в 12:37 PDT

Впрочем, нашлись и те, кто посоветовал подумать над этим решением еще раз и выбрать для волос другой цвет. "Можно попробовать голубой или фиолетовый:)", – предложил подписчик. "лучше что-то естественное", – поделился своим мнением другой. "Нет,лучше в русый,ближе к своему натуральному", – вынес свой вердикт еще один критик. "Может персиковый попробовать 🤔?", – поступило предложение от одной из подписчиц.

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina) Май 12 2017 в 9:44 PDT

Отметим, Анна Шульгина, по всей видимости, не боится экспериментировать со своей внешностью и делиться результатами с подписчиками в Сети. Поклонники имеют возможность оценить внешний вид певицы с самыми разными прическами, длиной и цветом волос.

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina) Апр 13 2017 в 10:49 PDT

Примечательно, что какой бы образ для себя не выбрала певица, пользователи Сети непременно приходили к выводу, что именно он очень ей идет. Поэтому останавливать свою любимицу от очередных поисков необычного имиджа мало кто спешит.