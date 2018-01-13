Сергею Жигунову грозит смертельная опасность
"Загнанное животное может броситься на охотника, побежать на него, и тогда риск быть раненным или убитым очень велик. Именно поэтому охотиться нужно с умом", – заявил Сергей.
По словам Жигунова, он строго соблюдает технику безопасности, а также думает о последствиях каждого выстрела. "У меня большой опыт, но опасные ситуации бывали. Например, во время охоты на кабана", – отметил актер.
Сергей редко ходит на охоту в одиночестве. Чаще всего он проводит в лесу несколько дней вместе с друзьями. Компании собираются чисто мужские, женщины, по признанию Жигунова, не получают особого удовольствия от подобных развлечений.
Артист признался, что каждая вылазка в лес дается ему с трудом. "После каждой поездки я думаю, что никогда больше не отправлюсь в лес. Это невероятно тяжело физически, отпуском подобное развлечение сложно назвать", – поделился он.
Однако проходит какое-то время и Жигунов понимает, что ему чего-то не хватает. "Там своя атмосфера, свои особенные традиции", – пояснил Сергей.
Актер рассказал еще об одном своем увлечении — рыбалке. Более того, в программе Жигунов приготовил палтус. При этом ведущий программы Иван Ургант отметил, что артист очень вкусно готовит.
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