Цымбалюк-Романовская об интиме с Джигарханяном: Я волновалась

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская дала откровенное интервью. Она рассказала о первой ночи с легендарным актером.

"Все, что происходит вокруг нас с Арменом Борисовичем Джигарханяном в последние три месяца, иначе как театром абсурда не назовешь. День за днем совершенно незнакомые мне люди выступают экспертами нашей семейной жизни, в которую, хочу заметить, мы с мужем никогда не впускали посторонних", – для начала отметила Виталина Цымбалюк-Романовская.

Пианистка призналась, что, кроме Армена Джигарханяна, в ее жизни не было другого мужчины. "Так случилось, что Армен Борисович не оставил никому шансов. У меня не было даже школьных увлечений, как у многих девочек в этом возрасте", – призналась Виталина. По ее словам, для нее ничего не существовало, кроме учебы.

Однако в 16 лет Виталина увидела спектакль с участием Армена Джигарханяна и влюбилась. "Не скрою, чем старше я становилась, тем чаще закрадывалась мысль, могут ли у нас с ним быть перспективы как у мужчины и женщины. Повод думать об этом мне давали интервью Армена Борисовича. Он очень мало говорил о семье, но я знала, что его жена почему-то живет отдельно в Америке, и складывалось впечатление, что Джигарханян, несмотря на всю его популярность, очень одинокий человек. Видимо, чувствовала это интуитивно, по-женски. Еще мне почему-то с самого начала казалось, что без него я не буду счастлива. Только вместе с ним", – рассказала Виталина.

Однажды она умудрилась передать записку для актера, а вскоре последовала и встреча. Лишь гораздо позже молодая пианистка и знаменитый актер сблизились по-настоящему. "Армен Борисович пригласил меня поужинать в грузинский ресторанчик неподалеку от театра. Вдруг он начал рассказывать о съемках накануне, о том, как замерз на Армянском кладбище, мне даже физически передалось состояние страдания, о котором говорил Джигарханян. Возможно, он к тому времени уже что-то понял про меня и специально давил на жалость. Не пытался ни покорить, ни обольстить, но добился очень правильной реакции в отношениях двоих – сопереживания, когда уже было трудно скрыть свои чувства к нему. Этой ночью в отель я не вернулась..." – сообщила пианистка.

О первой ночи с Джигарханяном Цымбалюк-Романовская поведала крайне скупо. "Не могу сказать, что мне было страшно, когда мы поехали в его квартиру на Арбате. Но безусловно, я волновалась и прекрасно понимала, что эта ночь может быть единственной. Спасало то, что не тешила себя иллюзиями. Я признавала, что полюбила женатого человека. Впрочем, не думаю, что если бы Джигарханян был счастлив в браке или жена хотя бы постоянно жила с ним рядом, а не на другом континенте, наши отношения зашли бы так далеко. Возможно, он на какое-то время и увлекся бы мной – и все", – цитирует Виталину Цымбалюк-Романовскую "Коллекция "Караван историй". Однако все вышло иначе. Теперь пианистка и актер, бывшие вместе 16 лет, в разводе, причем Виталина стала обладательницей внушительных денежных счетов и нескольких квартир, а Армен, ночевавший в собственном театре, наконец обрел новое жилье.