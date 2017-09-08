Звезду "Дома-2" избил сожитель

Самую любвеобильную участницу скандального шоу "Дом-2" Леру Фрост избил ее молодой человек Захар Саленко. Причиной стала ревность парня к богатому ухажеру девушки.

В Сети появились фрагменты предстоящего эфира, на которых запечатлена драка любовников. Захар пригласил Леру на шашлыки. Та не отказалась, но назло ему передумала. Парень приревновал девушку к богатому поклоннику.

Отметим, Фрост – одна из самых любвеобильных участниц скандального шоу "Дом-2". За время нахождения на проекте с 2015 года она пыталась строить отношения с шестью парнями. Нынешний любовник Леры не захотел терпеть ее кокетства с другими парнями и допустил рукоприкладство.

Фанаты "Дома-2" по-разному отреагировали на поступок Саленко. "Униженный жизнью человек! Как бы женщина была не права, не имеет права поднимать на нее руку и тем более бросать ее в разные стороны!.. Противно смотреть! Тряпка! И дурой будет Лера, если простит!", – возмутилась одна из пользовательниц Instagram.

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) Сен 8 2017 в 8:22 PDT

Другие считают, что девушка заслуженно отхватила тумаков. По их мнению, парень страдает от ее самодурства. "Дура, что так поступает. Нужно быть со своим мужчиной и уважать его. Захар все для нее делает, защищает и любит, а она в ответ орет некрасивыми словами и идет драться как пацан. Надеюсь, что Захар сделает правильный выбор и не будет с ней, он с ней несчастлив… Насколько же она его довела, что он так себя ведет. Мне его жаль", – пишет другая поклонница телешоу.