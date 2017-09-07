Никита Пресняков страдает от паранойи
Никита, видела ли Ваша молодая жена спектакль?
Да, она была на репетиции. Кажется, ей понравилось.
Советовались ли Вы с мамой о том, как органично существовать на сцене? У Кристины Орбакайте ведь неплохой драматический опыт – она играла на сценах театров Ермоловой, эстрады...
Вы пытаетесь вытащить из меня что-то в маркетинговых целях, но мне это не интересно. Я всю жизнь абстрагируюсь от имен, титулов и заслуг своих родственников. У меня своя жизнь, иное восприятие мира. Я простой дворовый парень, который рос и дружил с обычными ребятами.
До сих пор поклонники видели Вас только в кино. А насколько легко вышли на сцену?
Когда-то я брал курсы актерского мастерства, но поскольку прошло много времени, все позабыл. Поэтому когда меня пригласили в этот проект, я считал себя паршивым актером. Да и тяжело мне было вливаться – сказалась и личная жизнь (в конце июля Никита женился на Алене Красновой. – Здесь и далее прим. ред.), занятие музыкой, клипмейкерство. Скажу честно, что был момент, когда я хотел бросить репетиции, не мешать другим артистам, не "обламывать" их. Но потом все получилось.
У Вашего героя в "Чайке" непростые отношения с матерью-актрисой. А угадываете ли Вы в Треплеве какие-то свои черты?
Я не играю эту роль, а просто показываю себя, какой я есть. Достал все то, что было у меня внутри, и это сработало.
Не боитесь, что театр в итоге Вас так затянет, что оставите музыку?
Нет, музыка будет в моей жизни всегда, на второй план она не уйдет. Даже несмотря на то, что пока не приносит дохода. Я ведь все, что зарабатываю, вкладываю в свою группу.
А какой Вы дома, вне сцены и камер?
Я много занимаюсь самокопанием, поэтому мне вредно оставаться наедине с собой. Я начинаю думать обо всем на свете, вхожу в состояние некой паранойи (вид расстройства мышления, странность, возникающая при ряде психических заболеваний и поражений головного мозга и проявляющаяся в виде навязчивых идей и состояний).
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