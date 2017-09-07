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Никита Пресняков страдает от паранойи

Никита Пресняков. Фото: instagram.com/npresnyakov
В Театре Луны состоялась премьера мюзикла "Чайка". В роли Константина Треплева – Никита Пресняков. С артистом встретился корреспондент Dni.Ru.
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Никита, видела ли Ваша молодая жена спектакль?

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Никита Владимирович Пресняков

Никита Владимирович Пресняков Музыкант

Да, она была на репетиции. Кажется, ей понравилось.

Советовались ли Вы с мамой о том, как органично существовать на сцене? У Кристины Орбакайте ведь неплохой драматический опыт – она играла на сценах театров Ермоловой, эстрады... 

Вы пытаетесь вытащить из меня что-то в маркетинговых целях, но мне это не интересно. Я всю жизнь абстрагируюсь от имен, титулов и заслуг своих родственников. У меня своя жизнь, иное восприятие мира. Я простой дворовый парень, который рос и дружил с обычными ребятами.

До сих пор поклонники видели Вас только в кино. А насколько легко вышли на сцену?

Когда-то я брал курсы актерского мастерства, но поскольку прошло много времени, все позабыл. Поэтому когда меня пригласили в этот проект, я считал себя паршивым актером. Да и тяжело мне было вливаться – сказалась и личная жизнь (в конце июля Никита женился на Алене Красновой. – Здесь и далее прим. ред.), занятие музыкой, клипмейкерство. Скажу честно, что был момент, когда я хотел бросить репетиции, не мешать другим артистам, не "обламывать" их. Но потом все получилось. 

У Вашего героя в "Чайке" непростые отношения с матерью-актрисой. А угадываете ли Вы в Треплеве какие-то свои черты?

Я не играю эту роль, а просто показываю себя, какой я есть. Достал все то, что было у меня внутри, и это сработало.

Не боитесь, что театр в итоге Вас так затянет, что оставите музыку?

Нет, музыка будет в моей жизни всегда, на второй план она не уйдет. Даже несмотря на то, что пока не приносит дохода. Я ведь все, что зарабатываю, вкладываю в свою группу.

А какой Вы дома, вне сцены и камер?

Я много занимаюсь самокопанием, поэтому мне вредно оставаться наедине с собой. Я начинаю думать обо всем на свете, вхожу в состояние некой паранойи (вид расстройства мышления, странность, возникающая при ряде психических заболеваний и поражений головного мозга и проявляющаяся в виде навязчивых идей и состояний).

Артисты мюзикла "Чайка". Фото: Феликс Грозданов/dni.ru

Автор: Иван Губкин7 сентября 2017, 18:44
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