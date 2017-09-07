Бледанс потрясла большой грудью

Эвелина Бледанс опубликовала в микроблоге эротичное видео с отдыха в Крыму. 48-летняя артистка без стеснения демонстрирует свои прелести.

Звезда предстала в откровенном белом купальнике на крымском пляже. Ее стройная, но аппетитная фигура всегда была поводом для зависти коллег по творческому цеху и телезрительниц.

Но знаменитость не перестает хорошеть. По слухам, недавно Бледанс решилась на хирургическое увеличение груди. Сама Эвелина официально этого не подтверждала, тем самым дав пищу для домыслов.

"В Москве так холодно, холодно, холодно, а тут так тепло, тепло, тепло. Солнышко садится. Я влажная, только из моря", – говорит в ролике, позируя, Эвелина. На видео артистка трясет грудью и кокетничает. После публикации на нее обрушился шквал критики: мол, что за ужимки в такие-то годы?

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Сен 5 2017 в 11:36 PDT

"Да уж не девочка, че кривляешься?", "Купальник ужасный", "Ну что вы ей льстите, никакой фигуры, прямая худая доска с висящими грудями. Я не вижу, что там показывать", "А силикон живет своей жизнью", "По крайней мере, трясутся как настоящие", "Грудь подвисает, надо что-то подложить", "Талию надо немного подработать, а то возраст придает", "Фигура хорошая, грудь как-то сбоку, уверена, что своя была бы лучше. Пластика не удалась", – пишут завистницы в Instagram. Разумеется, нашлись и те, кому фигура Бледанс показалась весьма эстетичной.