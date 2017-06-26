Бледанс обвинили в подлости из-за Волочковой

Эвелина Бледанс опубликовала фотографию, на которой запечатлена с Анастасией Волочковой и черной лошадью. Однако подпись актрисы к снимку наделала много шума среди ее поклонников.

Эвелина Бледанс опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram две фотографии, на одной из которых им компанию составила черная лошадь. "Мы с лошадью. #бледанс#волочкова #лошадь", – подписала снимок Бледанс.

Казалось бы, фотография Эвелины вполне безобидна, однако подписчики почему-то решили, что актриса тонко троллит Анастасию Волочкову. Дело в том, что многие фанаты предположили, что Бледанс лошадью назвала именно балерину.

"😂😂😂😂😂😂ЛОШАДЬ В ТЕМНОТЕ ЕЛЕ ВИДНО.ВСЕ ПОДУМАЛИ,ЧТО ПРО НАСТЮ😂😂😂😂", "Я так понимаю лошадь тут Волочкова 😂😂😂", "Я тоже лошадь не сразу разглядела, подумала что Эвелина про Волочкову написала 😆😆😆😆", "😁😁😁😁😁 тонко!!!! Эвелиночка, вы супер, как всегда!!!👍👍👍👍👍👏👏👏" – высказались подписчики.

Однако многие фанаты оскорбились за Волочкову. "Вот так и получаешь огромное разочарование в человеке ,по мне так обе одинаковые ,строят из себя светских львиц ,так Волочкова еще и по честней будет ,привыкла к людской злости ,но это прям подленько", "Бледанс поступила подло по отношению к Волочковой,учитывая,что ту вечно стихают "лошадью" в инсте", "Как-то это подло выглядит. Прийди, посидеть, поговорить и такой комментарий под фото. Конечно, в силу своей изворотливости, Вы скажете, что вовсе не имели ничего в виду, но всем все понятно", "Эвелина ,какая же вы дрянная женщина оказывается! 😞А Вы ведь мне так нравились....", "Эвелина!Вы ведете себе абсолютно недостойно. Решили пропиариться за счёт Анастасии ?!?" – не сдержали эмоций некоторые подписчики.

Три года назад на съемках передачи "Человек-невидимка" Эвелина Бледанс не смогла сдержаться, разговаривая со скандально известной балериной Анастасией Волочковой. Она назвала танцовщицу "писей-бабочкой" и спросила, почему та постоянно носит маску и не хочет быть настоящей. Та ответила, что это ее жизнь и она имеет право поступать так, как ей хочется.