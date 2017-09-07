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Шоу-бизнес

Борис Грачевский: Люди, какое ваше дело?!

Борис Грачевский с женой Екатериной Белоцерковской. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Создатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский ответил на критику, волна которой поднялась после того, как режиссер отметил свадьбу с молодой избранницей. Грачевский попросил не давать ему советов, а внушительная разница в возрасте с женой его совершенно не смущает.
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Борис Грачевский старше своей жены Екатерины Белоцерковской на 35 лет. А та, в свою очередь, на 12 лет моложе его сына. Влюбленные оформили отношения еще зимой прошлого года, однако лишь сейчас устроили торжество. Праздник прошел в подмосковном поселке Истра-3. Грачевский позвал лишь узкий круг коллег и друзей, среди которых были актер Эммануил Виторган с женой Ириной Млодик и шоумен Владимир Долинский.

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Сам Грачевский так высказался о торжестве: "Для меня это не очень важное событие, потому что мы давно вместе. С другой стороны, свадьба – это праздник. У нас все хорошо. Я очень рад и доволен. Особенно тем, что свадьбу срежиссировала втайне от меня моя жена. Все получилось очень красиво и интересно".

Общественность живо отреагировала на громкое событие. Причем в весьма негативном ключе. Особенно людей смутила внушительная разница в возрасте супругов. "Я не реагирую на все эти гадости. И жену свою приучил не обращать внимания. Хочется сказать: "Люди, какое ваше дело?! Это моя личная жизнь! Зачем вы мне рассказываете, как мне жить?" Мне не нужны советы, я взрослый человек, мне очень много лет, я повидал много чего в своей жизни. Слава богу, тех, кто ценит и понимает меня, их намного больше", – цитирует Грачевского сайт "Комсомольская правда".

По словам Бориса, он совершенно счастлив и разницы в возрасте не чувствует. Более того, иногда ему кажется, что она старше его. "У меня потрясающая жена, которая удивительно талантливый человек, она потрясающе красиво поет и танцует. Она очень добрый и трогательный человек. Когда ее огромные глазки наполняются слезами, на это невозможно спокойно смотреть – сердце мое разрывается. Поэтому я стараюсь ее только радовать", – расхвалил супругу режиссер.

Грачевский отметил, что в любую поездку старается брать свою вторую половину. "Как меня куда-то приглашают, я сразу думаю о жене: "О! Поедем! Катя ни разу не была в Кижах!" Она рядом со мной много чего увидела, объездила многие страны. Катя – благодарный человек. А я перед ней все время снимаю шляпу. Для меня действительно большое счастье каждый день быть с ней. И я знаю, что, когда я лечу в самолете ночью, она сидит дома и не спит. Я спрашиваю, почему ты не спала всю ночь, а она отвечает: "Я ждала, когда ты долетишь!" – рассказал Борис Грачевский.

Автор: Наталья Аряева7 сентября 2017, 12:45
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Борис Грачевский показал свой кабинет

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