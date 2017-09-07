Молодая жена дала второй шанс Вадиму Казаченко

Молодая жена Вадима Казаченко Ольга дала откровенное интервью. Она рассказала о их сыне Филиппе и дала мужу второй шанс, выразив надежду, что Вадим "выздоровеет".

После разрыва с Вадимом Казаченко его молодая супруга Ольга одна воспитывает сына Филиппа. Она дала ему отчество и фамилию артиста. "По закону я не могла поступить иначе, да и вообще – я была в отношениях с прекрасным человеком, родила от любимого мужчины, который для меня "пропал" в сентябре 2016 года. Сегодня смотрю на ребенка и понимаю, что во многом он пошел в папу – такой же спокойный, тихий", – рассказала Ольга.

Несмотря на скандальные события, которые произошли в ее жизни за последние несколько месяцев, женщина все же дала Казаченко второй шанс. Ольга выразила надежду, что Вадим "выздоровеет". "Я пока не думала о том, что буду говорить сыну о папе – привыкла жить одним днем и решать проблемы по мере их поступления. Но могу сказать, что в целом я не против их общения, может быть, пройдет время и Вадим выздоровеет", – сообщила молодая жена исполнителя.

Ольга объяснила, что после всех разборок она начала разделять мужа на двух людей. "того, с которым я жила все эти годы, и того, кого вижу сейчас. О том, хорошем Вадиме, у меня осталась добрая светлая память, теплые воспоминания. А к сегодняшнему Вадиму я не испытываю никаких чувств, так как просто не знаю этого человека. Все, что меня сегодня переполняет, – это полное недоумение. Могу сказать точно, что никогда не прощу ему того, что он сделал. Он абсолютно чужой мне человек", – заявила Ольга.

Она выразила надежду, что в скором времени закроет все судебные дела. "Хотя мне намекают, что ничего еще не закончено.В последнее время он дает интервью, в которых от правды мало что осталось, говоря, например, что у него ко мне всего пара исков, хотя стоит лишь зайти на сайт Мосгорсуда и убедиться в обратном", – отметила жена певца. Ольга живет сегодняшним днем, а о будущем не думает.

Публикация от Olga Kazachenko (@olga__kazachenko) Сен 2 2017 в 11:13 PDT

"Во всей это истории важны не столько персонажи, сколько тот факт, что так может поступить любой мужчина за спиной своей беременной женщины – пойти и признать брак фиктивным, наплевав на закон, морально-этические нормы и будущего ребенка", – цитирует Ольгу Казаченко Woman.ru.

Публикация от Olga Kazachenko (@olga__kazachenko) Авг 1 2017 в 5:00 PDT

Напомним, скандал разразился в 2016 году, когда Казаченко бросил беременную жену Ольгу. В студии передачи Андрея Малахова "Пусть говорят" она рассказала, что певец выгнал ее из дома, когда она была на седьмом месяце беременности. Общественность живо отреагировала на исповедь Ольги, оставшейся в 35 лет без супруга и жилья и с ребенком под сердцем. Дело стало резонансным – Вадима затравили в Сети возмущенные россияне. Ситуация усугубилась тем, что уже в апреле 2017 года Казаченко снова женился. На этот раз на женщине, близкой ему по возрасту. Избранницей певца стала его верная подруга, директор и продюсер Ирина Аманти. Впрочем, вскоре суд признал этот брак недействительным.

