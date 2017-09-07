Любовницу Тарасова обругали за появление в "Прямом эфире"
Практически каждая публикация Анастасии Костенко, сделанная ею на страничке в социальной сети Instagram, подвергается яростной критике. Говорят, в аккаунте возлюбленной футболиста Дмитрия Тарасова больше половины подписчиков – фанаты его бывшей жены Ольги Бузовой. Якобы именно они критикуют каждую активность Анастасии, причем часто в очень жесткой форме. Нередки и откровенные оскорбления.
Вот и на сей раз Костенко досталось. Она опубликовала пост, в котором призвала всех желающих записаться в школу радио и телевидения "Прямой эфир". "P.S. Кстати, я тоже иду) Не опять, а снова 😅☺️😉" – объявила Костенко. Волна негативных комментариев не заставила себя ждать. Анастасию обвинили в том, что с ее "деревенским" говором путь на телевидение заказан, что ей следует не об эфирах думать, а о семье и хозяйстве, что Дмитрий Тарасов не даст ей и лишнего шагу сделать на ТВ и так далее.
"Сколько не ходи, ведущая ты плохая. Книги читай и речь поставить надо", "Вам бы в цирке работать😁😁😁", "Все на тв хотят работать, фейс свой в кадре светить, но хорошо это делать дано далеко не многим. Нужна грамотная речь без акцента, писать грамотно, мышление живое и логика", "А как же домашнее хозяйство????? Там тебе место обозначил твой горе футболист!!!", "Домашняя ты наша что же рвешься на телевидение😄", "Как она на телевидение прям рвётся,звезду поймать хочет", "Прогноз погоды – это про тебя", – высказались зубоскалы.
Кстати, в недавнем интервью Анастасия Костенко поделилась своими планами. И телевидения они совершенно не касались. "Я хочу свадьбу, – призналась она. – Неважно, скромная или шикарная. Главное, чтобы друзья и родственники были в день этого события рядом. Личная жизнь для меня важнее всего. Даже не обсуждается".
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