Как любовница Тарасова из хищницы превратилась в скромницу

Лена Миро усомнилась в скромности возлюбленной Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко. Блогер отметила, что совсем недавно Настя была настоящей "хищницей".

"Еще вчера Настя Костенко была "мисс чего-то там", которой с удовольствием бы вдул каждый второй, если не первый, мужик. Но однажды на ее улице перевернулся КАМАЗ с колченогим футболистом, и Настя срочно переквалифицировалась из модели в "приличную женщину", на которой можно жениться", – написала в своем ЖЖ Миро (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).

По мнению блогера, причина столь кардинального смена имиджа – провинциальное мышление девушки. "23 года – возраст, когда девушке пора, как говорят тетки на лавке, поспешить с замужеством. Костенко – 23, и больше всего на свете она хочет стать женой футболиста Тарасова. Жена, в понимании непроходимо провинциальной Костенко, – это "приличная женщина", – отметила Лена Миро.

В подтверждение своих слов блогер показала две фотографии Костенко. На одной Анастасия – настоящая женщина-вамп. "Обратите внимание даже не на ее раскрепощенную, манящую позу. Обратите внимание на взгляд. Перед вами хищница, которая заводит", – пояснила Миро.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Ноя 20 2015 в 4:16 PST

На другом снимке уже была стесняющаяся скромница. "Скучная, липкая баба, которая у любого нормального мужика вызывает только одно желание: положить на нее болт", – раскритиковала блогер новый образ Костенко.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Апр 16 2017 в 6:06 PDT

Лена Миро считает, что такая девушка вскоре надоест футболисту. "И теперь она может сколько угодно "вить гнездо" и дружить с мамой Тарасова, но тот ее сольет. Скорее, рано, чем поздно. Как слил он и Бузову, когда та достала его своей великой, слюнявой любовью", – заключила блогер.