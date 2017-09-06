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Костюшкина застукали в постели с незнакомкой

Стас Костюшкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Известный певец Стас Костюшкин попался с поличным. Его "поход налево" попал на видео, которое артист разместил на своей страничке в Instagram.

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"Да! Да! Да, я тебе говорю", "Нет, нет!", – слышны в ролике недвусмысленные голоса из спальни Костюшкина. "Ну нельзя уже налево сходить, обязательно застукают", – подписал его певец.

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Станислав Михайлович Костюшкин

Станислав Михайлович Костюшкин певец, поэт, бывший участник группы "Чай вдвоем"

Видно, как открывается дверь, снимающий входит в комнату и видит картину "маслом": певец лежит под одеялом со стройной брюнеткой. Но через мгновение секрет раскрыт – "любовники" сбрасывают покрывало и демонстрируют азартную игру в приставку в трусах.

Поклонники по достоинству оценили чувство юмора своего кумира. "Ну Вы и шутник блин!", "Отличный такой отмаз)", "Приколист, наверно очень хочется на лево)", "Обалдеть, Вы даже налево красиво ходите", "Жена, наверное, очень довольна этим видео", "Юля поиграть не дает? Приходится налево ходить! И как назло папарацци! Надеюсь ваши объяснения всем понравятся", "Кино для взрослых "В постели с джойстиком", – комментируют "разоблачающий" ролик подписчики.

 

Отметим, Стас Костюшкин не впервые выкладывает в своем микроблоге забавные и смешные видео. Как писали Dni.Ru, недавно он попал в курьезную ситуацию, о чем сообщил на своей страничке в Instagram. Артист постирал свой паспорт, забыв вытащить его из кармана. "Блин!!! Я случайно постирал паспорт!!! Спасибо гриль есть", – подписал певец ролик. 

Автор: Людмила Фоканова6 сентября 2017, 16:41
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