Бузова спровоцировала волнения в "Останкино"

Звезда "Дома-2", новоиспеченная певица Ольга Бузова намекнула на новую работу на Первом канале. Тем самым телебрюнетка спровоцировала волнения в "Останкино" – там живо ответили, что ее проект, возможно, утвердят, а может и нет.

Новость о том, что, по некоторой информации, Ольга Бузова будет работать ведущей на Первом канале, внезапно получила продолжение. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова опубликовала свежую фотографию. На снимке звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" позирует на ступеньках телецентра "Останкино", при этом красуясь футболкой с логотипом Первого канала. "Весь день съемки🎥🎥🎥 #workbuzova", – коротко подписала кадр Бузова.

Dni.ru немедленно связались со своими источниками в "Останкино", чтобы выяснить, действительно ли Оля будет ведущей на Первом канале. Работник телецентра весьма разнервничался, но не замедлил ответить, что Бузова наверняка подписала контракт с каким-то из производителей, и, возможно, пилот утвердят. А может, и нет.

Примечательно, что на Первом канале удивились известию о сотрудничестве со звездой "Дома-2". "У нас не будет проекта с Бузовой, да и не было", – сообщил источник на Первом. Якобы шоу, ориентированное на женскую аудиторию, с которым Ольгу "переселили" на Первый, в эфир не выйдет. Такое решение было принято давно.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 6 2017 в 3:32 PDT

Напомним, на днях ряд СМИ выдали информацию о том, что Ольгу Бузову протащил на "первую кнопку" ее земляк, шоумен Дмитрий Нагиев. Сообщалось, что ведущими новой передачи "Бабий бунт" станут актриса Татьяна Васильева, бывшая жена Андрея Аршавина Юлия Барановская, а также звезда "Дома-2".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Авг 29 2017 в 1:22 PDT

В новом сезоне на Первом канале произошла глобальная перестановка кадров. Ушел Андрей Малахов, не у дел остались Александр Олешко с шоу "Точь-в-точь", Юлия Меньшова с программой "Наедине со всеми", Роза Сябитова с "Давай поженимся!", Александр Васильев с "Модным приговором", Тимур Кизяков с "Пока все дома", а передачу "Жди меня" покинул Александр Галибин