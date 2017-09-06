Обвисшее лицо Баскова встревожило поклонников

Самый "натуральный блондин" отечественной эстрады Николай Басков опубликовал на своей страничке в Instagram селфи, которое заставило его фанатов насторожиться. По их мнению, певец исхудал и постарел, чему свидетельствует его обвисшее лицо.

"С любовью, ваш Николай Басков", – подписал снимок артист. На нем явно постройневший певец демонстрирует волосатую грудь и ровный легкий загар.

Помимо восхищенных откликов фанаток более внимательные поклонники встревожились за любимого исполнителя, отметив, по их мнению, не лучшие изменения в его внешности. "Рано личико обвисло. Блефаропластика верхних век не помешает", "Старик он", "Не хватает щечек", "Постарел как", "Что же глаза такие грустные?", "Может вернемся к прежнему образу?", – обратились подписчики к Николаю.

Некоторые фолловеры были более жесткими в своих оценках, раскритиковав Баскова в пух и прах. "Голову в перекиси передержал", "Такой искусственный", "Восковой человек", "Сколько штукатурки на лице", "Принц из Шрека", "Коля, сделайте лицо попроще, Вам не идет стиль знойного мачо!", – комментируют фото фолловеры. "А мне смешно!!! Мужик и – это абсурд! Даже представить не могу, чтобы мой муж, или сын, или зять вот так сами себя фотографировали и выставляли!!!", – пристыдила звезду одна из подписчиц.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Сен 6 2017 в 12:52 PDT

Отметим, певец частенько балует своих поклонников новостями из личной жизни, регулярно публикуя в своем микроблоге фото и видео. Так, общественность до сих пор обсуждает новость о его романе с Викторией Лопыревой. Напомним, Николай с завидной частотой выкладывает в соцсети фото со светской львицей, подписывая кадры: "С любимой".