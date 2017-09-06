Российская актриса высказалась о смерти сына

Известная актриса, звезда сериала "Ольга" Яна Троянова рассказала о том, как ей удалось пережить смерть единственного ребенка. По словам артистки, ее спасала лишь работа и окружение.

Яна Троянова стала популярной после выходов фильмов ""Жить" и "Кококо". Причем в первом актриса исполняла роль героини, потерявшей родного человека. Спустя короткое время у Яны умер сын Николай. "Ему было 20 лет… Накануне я почувствовала, что нужно срочно лететь к нему, в Екатеринбург. Я как раз освободилась, потому что работа над фильмом закончилась. Это было перед самым Новым годом. И мы с Васей имели все шансы не вылететь – аэропорты были забиты, люди по трое суток сидели и ждали. Но Сигарев чудом взял билеты. Уверена, нам с сыном небеса организовали эту встречу, чтобы мы попрощались", – цитируют Яну Троянову "7 Дней".

Потеряв сына, актриса сочла, что ее жизнь остановилась. Она спасалась лишь работой. "Когда дети уходят раньше родителей, нет слов, что это такое. Но я должна была не сдохнуть следом за ним, а идти и жить… Так же, как моя героиня, я должна была начать питаться, делать первые шаги, снова научиться разговаривать с этим миром", – объяснила Троянова.

В тот тяжелейший период своей жизни Яна снималась в фильме "Кококо". Однако, по признанию актрисы, она смутно помнит весь процесс. В памяти отпечатались слова коллеги Анны Михалковой, которая старалась поддерживать Яну, помогала той справляться с эмоциями в самые тяжелые моменты. Помогал и муж Василий Сигарев. Он тщательно следил за тем, чтобы Яна ела и спала. Лишь спустя годы Троянова поняла, что нужно отпустить сына и жить дальше.

Публикация от Яна Троянова // Yana Troyanova (@troyanovayana) Сен 4 2017 в 3:57 PDT

Напомним, сын Яны Трояновой погиб в 2010 году. Он совершил самоубийство. По словам сестры Яны Елены, Николай связался с плохой компанией и стал употреблять наркотики. Также женщина рассудила, что в племяннике проявились гены отца. Мужчина много выпивал и вел себя крайне агрессивно по отношению к близким.

Сама Троянова так высказалась о своем первом браке с Константином Ширинкиным (умер в 2004 году): "Очень неудачное было у меня замужество... Из хороших воспоминаний – только выход из роддома. Все! Остальное – драки, измены, унижения… Когда я лежала в больнице со сломанным носом и тяжелым сотрясением мозга, мама пришла и сказала: "Не для этого я тебя рожала". И тогда я развелась. После того брака осталось выжженное поле…"