На Шепелева напали после шоу с Шурыгиной

Общественность бурлит после второго выпуска шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле", посвященного изнасилованной Диане Шурыгиной. В социальных сетях пользователи прямо обвинили телеведущего в продажности и пристыдили его.

Множество негативных комментариев можно прочитать под свежей публикацией Дмитрия Шепелева на его официальной страничке в социальной сети Instagram. На фотографии шоумена запечатлен его разрисованный сыном Платоном чемодан. "Все лето я провел в самолетах: я в Москве, сын на море. Каждые выходные, а то и чаще, туда и обратно. А летаю я гордо вот с этим багажом. Такого ни у кого нет. Ручная работа. Единственный экземпляр. Имя веселого художника могу не называть 😉" – написал Шепелев в сопровождении к снимку.

Пока одни поклонники умилялись действиям Платона, другие накинулись на Дмитрия с нещадной критикой. Поводом стал новый выпуск его передачи "На самом деле", где снова перемывали кости изнасилованной Диане Шурыгиной и ее насильнику Сергею Семенову. Подписчики пристыдили Шепелева и обвинили его в продажности. Причем многие комментарии весьма многословны.

"Решил рейтинга себе добавить на Шкурыгиной? Не получится. Передача получилось желтушной. Без детектора видно как Шкурыгина лжет, а ты и твои эксперты пытаются ее обелить. Вы с Шкурыгиной на одной волне. Первый канал ушел в лузеры с такими шоу и с такими ведущими. Опомнись, пока не поздно. Чтобы потом не было стыдно за свои поступки и действия. Не шоу, а театральная постановка. Какие ценности защищаете?", "Первый канал упал хуже некуда. ПОЗОР вам за подстроенную передачу. Но это не финал. Будет и разоблачение Шурыгиной", "Дмитрий вам самому не стыдно выгораживать Шурыгину? Вся ваша передача полное дерьмо (извеняюсь за выражение) и ваши "эксперты" тоже! Как можно быть таким продажным? Делаете из ее такого ангела прям, что деваться некуда!!! Я ни одному ее слову на передачи не поверила и не верю. Вы вот этими постановочными и лживыми передачами ломаете еще больше жизнь парню который сидит просто так!!! Я уверена в этом и не устану это повторять, а эта мразь радуется жизни как ни в чём не бывало. Я разочарованна 👎👎👎👎👎", "Передача про Шурыгину была вашей ошибкой, теперь окончательно очевидно, что шоу подставное", – высказались разгневанные фанаты.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Сен 4 2017 в 9:38 PDT

Напомним, после двух передач о Диане Шурыгиной Дмитрий Шепелев озвучил три принципиально важных момента. Согласно его словам, семья Дианы не вымогала миллион рублей за изменение показаний против Сергея Семенова. Парень действительно применял физическую силу в отношении девушки. И, наконец, самое главное: Сергей Семенов действительно изнасиловал Диану Шурыгину.