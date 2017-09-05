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Невеста принца Гарри об их тайных встречах

Принц Гарри Уэльский. Фото: GLOBAL LOOK press/Joel Goodman
Невеста принца Гарри, 36-летняя американская актриса Меган Маркл, впервые рассказала об отношениях с ним. Артистка сделала громкое признание.
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Звезда сериала "Форс-мажоры" рассказала о близости с представителем королевского двора. "Мы – два человека, которые счастливы, мы любим друг друга", – поведала Маган. Она призналась, что тайно встречалась с Гарри порядка полутора лет до того, как об их любовной связи стало известно широкой общественности.

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По словам невесты принца, она "никогда не определяла себя своими отношениями" и со времени знакомства с Гарри совсем не изменилась. Они стали встречаться в июле 2016 года. Тогда Меган и Гарри пересеклись на благотворительном мероприятии, которое принц организовал для параолимпийцев.

Публикация от Meghan Markle (@meghanmarkle)

Влюбленные держали в тайне свои чувства, пока в ноябре того же года Гарри не заявил, что репортеры ставят под угрозу безопасность Маркл. Кроме того, он обвинил троллей в Сети в "откровенном сексизме и расизме" из-за комментариев о смешанном происхождении его возлюбленной.

Как призналась Меган, такая слава стала для нее в некоторой степени проблемой. А на репортеров она не обращает внимания, пишет "Газета.ru" со ссылкой на журнал Vanity Fair. "Я не читаю прессу. Я не читала ее даже тогда, когда начала сниматься в "Форс-мажорах", – подчеркнула актриса. Она отмечает, что ее поддерживают близкие.

О будущем с принцем Гарри Маркл говорит скромно, считая, что всему свое время. "Будет время, когда мы будем должны сделать шаг вперед и представить нашу пару, но пока что это только наше время. Лично я люблю великие истории любви", – цитирует актрису журнал Vanity Fair.

Автор: Людмила Фоканова5 сентября 2017, 16:33
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