Невеста принца Гарри об их тайных встречах

Невеста принца Гарри, 36-летняя американская актриса Меган Маркл, впервые рассказала об отношениях с ним. Артистка сделала громкое признание.

Звезда сериала "Форс-мажоры" рассказала о близости с представителем королевского двора. "Мы – два человека, которые счастливы, мы любим друг друга", – поведала Маган. Она призналась, что тайно встречалась с Гарри порядка полутора лет до того, как об их любовной связи стало известно широкой общественности.

По словам невесты принца, она "никогда не определяла себя своими отношениями" и со времени знакомства с Гарри совсем не изменилась. Они стали встречаться в июле 2016 года. Тогда Меган и Гарри пересеклись на благотворительном мероприятии, которое принц организовал для параолимпийцев.

Публикация от Meghan Markle (@meghanmarkle) Окт 25 2016 в 3:11 PDT

Влюбленные держали в тайне свои чувства, пока в ноябре того же года Гарри не заявил, что репортеры ставят под угрозу безопасность Маркл. Кроме того, он обвинил троллей в Сети в "откровенном сексизме и расизме" из-за комментариев о смешанном происхождении его возлюбленной.

Публикация от Meghan Markle (@meghanmarkle) Окт 1 2016 в 11:52 PDT

Как призналась Меган, такая слава стала для нее в некоторой степени проблемой. А на репортеров она не обращает внимания, пишет "Газета.ru" со ссылкой на журнал Vanity Fair. "Я не читаю прессу. Я не читала ее даже тогда, когда начала сниматься в "Форс-мажорах", – подчеркнула актриса. Она отмечает, что ее поддерживают близкие.

Публикация от Prince Harry ���� | Updates. (@theprinceharrysite) Сен 4 2017 в 11:46 PDT

О будущем с принцем Гарри Маркл говорит скромно, считая, что всему свое время. "Будет время, когда мы будем должны сделать шаг вперед и представить нашу пару, но пока что это только наше время. Лично я люблю великие истории любви", – цитирует актрису журнал Vanity Fair.