Известная актриса подколола исхудавшего мужа Боярской

Актеры Анна Чиповская и Максим Матвеев стали очередными звездными гостями шоу Ивана Урганта. Актер, который с недавних пор отличается удивительной стройностью, открыл секрет своего преображения, а актриса немедленно подколола его.

В театре под руководством Олега Табакова в спектакле "Кинастон" в постановке Евгения Писарева Анна Чиповская и Максим Матвеев играют главные роли. По сюжету герой Матвеева ходит по сцене раздетым по пояс, тем самым демонстрируя потрясающую худобу. В студии ивана Урганта как раз зашла речь о преображении артиста. Максим сразу дал понять. что у него все в порядке со здоровьем, а решение сбросить лишние килограммы стало осознанным.

Вначале Матвеев худел для себя, а потом – для театральной постановки. "Во-первых, режиссер поставил задачу похудеть. Во-вторых, сам персонаж такой эфемерный человек, что захотелось добавить ему невесомости", – объяснил супруг Елизаветы Боярской.

Матвеев отказался от мяса, но употребляет рыбу. На это сидевшая рядом Анна Чиповская немедленно отреагировала. Она с иронией сообщила, что на репетиции Максим приносит с собой "боксы" с обедом, состоящим из "салата из листьев и орешков".

Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) Сен 4 2017 в 12:27 PDT

А еще оказалось, что актер пересмотрел свои взгляды на спорт. Теперь Максим не качает и не растит мышцы в тренажерном зале, а серьезно занялся йогой. Более того, недавно популярный актер принял участие в международном фестивале йоги.

Публикация от Максим Матвеев (@maxim_matveev_) Июл 1 2017 в 6:41 PDT

Отметим, что поклонники неоднозначно относятся к похудению Матвеева. Об этом можно судить по комментариям, оставленным на официальной страничке телепроекта Урганта в социальной сети Instagram. "Чиповская красотка!!! А матвеев совсем дохуделся – такой дрищ стал. Прям не хочется смотреть(((", "А меня больше его одежда бесит, какой ужас, это костюм спортивный!!??😨😨😨😲😲😲", "Худоба Матвеева отталкивающая", "Почему Матвеев так исхудал ?:(", "Зачем же так худеть", "Ух!!!! Худенький какой!!! Прокормить бы борщецом кубанским с сальцом !!! 😂" – высказались пользователи Сети.