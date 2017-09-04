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Шоу-бизнес

У дочери Петренко объявился второй отец

Алексей Петренко. Фото: GLOBAL LOOK press/Juliya Khanina
Согласно официальным документам, у десятилетней дочери знаменитого актера Алексея Петренко Мелании от молодой жены оказалось два отца. О своих законных правах на дочь заявил 35-летний казах-работяга из Киргизии Улукбек Сулейманов.
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Вокруг наследства актера Алексея Петренко развернулась настоящая война. Его вдова Азима Абдумаминовой прибрала все к своим рукам. Среди наследников оказалась и дочь Алексея Петренко Мелания. Актер записан как один из ее родителей в акте об установлении отцовства. Однако, как рассказал второй претендент на отцовство, на самом деле папой девочки артист не является.

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Мужчина бережно хранит фотографию якобы с дочкой Алией (впоследствии переименованной в Меланию – прим. ред.). "Мелания – моя кровинка! Девочка родилась в 2007 году, задолго до свадьбы Петренко с Абдумаминовой. Тогда с ней жил я! С Азимой мы познакомились в 2003 году на озере Иссык-Куль. Разговорились – и закрутилось. Случился роман, несмотря на то, что я младше на 12 лет. Сначала мы с Азимой просто встречались, потом стали жить вместе, даже обвенчались по мусульманским традициям", – вспоминает Улукбек.

По его утверждению, он очень просил любимую родить ему малыша, но та делала аборты. "Наконец спустя четыре года Азима созрела, и у нас появилась Алиюша. Я сам перерезал ей пуповину в роддоме, нянчился, кормил с ложечки, играл. Боже, какое это было счастливое время!", – заявил предполагаемый отец Мелании.

Он рассказал, что в 2010 году семейному счастью пришел конец. Азима позвонила и сказала ему, что едет с Алией на съемки на Иссык-Куль. "А потом они пропали. Я не знал, что делать. Первым делом поехал к теще, но она сказала, что ничего не знает. От моей малышки осталась лишь одна наша совместная фотография, бирка из роддома да свидетельство о рождении, где я записан папой", – поделился мужчина.

Несколько месяцев Сулейманов сходил с ума от беспокойства за жену и ребенка и очень скучал. А потом узнал, что Азима живет в Москве и дала дочери новое имя – Мелания. Настоящим шоком для мужчины стало то, что его любимая вышла замуж за знаменитого Алексея Петренко, и он называет их девочку своей кровинкой.

Тогда возвращать жену и дочь Сулейманов не посмел, побоявшись гнева актера и знаменитости. Их силы были не равны. Лишь когда Алексей Петренко умер, казах решил заявить свои права на дочку. В ответ же его бывшая супруга, вдова Петренко подала в суд с требованием отменить отцовство Улукбека. "От своей дочки не откажусь. Буду бороться до конца!", – заявил мужчина.

В свою очередь 55-летняя Полина, дочь Алексея Петренко от первого брака, говорит, что Азима вводит всех в заблуждение. Она утверждает, что якобы познакомилась с ее отцом еще в 2006 году.

"На тот момент папа был женат на журналистке Галине Кожуховой, с которой никогда не расставался. Через три месяца якобы соблазненная Азима якобы обнаружила, что носит его ребенка, и чтобы избежать позора, она, мол, попросила своего знакомого по имени Улукбек признать себя отцом этого малыша. За деньги", – цитирует Полину журнал "Тайны звезд". А уже в 2010 году Алексей Борисович якобы установил свое отцовство в отношении Алии-Мелании.

Автор: Людмила Фоканова4 сентября 2017, 21:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие роли Алексея Петренко

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