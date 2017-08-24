Кого Полина Петренко подозревает в убийстве отца

Наследница актера не верит в его естественную смерть. И у нее для подозрений есть много причин.

С момента смерти Алексея Петренко прошло полгода. И все это время дочь актера сражается с его последней женой Азимой Абдумаминовой, уроженкой Киргизии, с которой актер прожил шесть лет и которой отписал имущество. "Азима меня ненавидит. А я ее – презираю. Она пытается сделать все, чтобы я не могла распоряжаться даже на могилах моих ближайших родственников", – чуть не плачет Полина.

Она пояснила: "Я была на папиных похоронах, затем на следующий день улетела в Германию, где давно живу, и вернулась в Москву только в мае. Пришла на кладбище и увидела там ужасающую картину: ободранную краску на ограде, дешевые крашеные искусственные розы. Я весь этот бардак убрала, посадила рассаду, купила красивые вазы для живых цветов. Но "безутешная" вдова моего папы вырвала все посаженные мною цветы, выбросила вазу. Я считаю, что это настоящий вандализмом".

Вообще связь Петренко с дамой из Киргизии, которая была младше на 32 года, всегда казалось Полине странной. "Папа рядом с ней творил какие-то непонятные вещи, как будто бы находился под гипнозом или под воздействием каких-то препаратов, например, на то же православное венчание он зачем-то нарядился в узбекский костюм", – поражена дочь актера.

Петренко перед смертью переписал на ушлую жену имущество. Полина вспоминает: "Мы приезжали к нему буквально через пару дней после оформления этой сделки, и он нам ничего об этом не сказал, он вообще выглядел и вел себя очень странно, как зомби. Мне кажется, что папа прекрасно понимал, во что вляпался, но изменить ничего уже не мог. Еще и потому, что никогда бы не показал свою слабость. Он был не очень смелый человек, если честно, чтобы откровенно признать, что его обманули".

Она не верит в естественную смерть отца. И основания на то весомые. "Последние годы он ходил сам не свой, как будто бы принимал какой-то допинг. Я смотрела все последние телевизионные интервью, которые он дал, – везде в кадре у него совершенно ненормальные стеклянные глаза, как будто бы он что-то принимал, какие-то препараты. Это могла бы прояснить патолого-анатомическая экспертиза, но именно Азима не дала ее провести, руководствуясь тем, что якобы нехорошо разрезать человека и потрошить его внутренности. Хотя отец умер дома, внезапно, и его просто обязаны были вскрыть, чтобы выяснить истинную причину смерти" – цитирует дочь актера "МК".