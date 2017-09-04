Проклова хлестко ответила на слова Садальского

Елена Проклова высказалась на животрепещущую тему. поднятую Станиславом Садальским, который задался вопросом. почему множество талантливых актеров сидят без званий и прочих наград. Актриса хлестко заявила, что зрителям все равно, есть у актера звание или нет, да и ей тоже без разницы.

Все началось с того, что в своем блоге Станислав Садальский опубликовал список "Ненародных артистов" (как сам это назвал актер), среди которых оказались Наталья Варлей, Наталья Андрейченко, Елена Проклова, Ирина Печерникова, Леонид Каневский, Вениамин Смехов и, разумеется. сам Станислав Садальский. "Меня иногда спрашивают: не обидно, что я до сих пор не народный? Раньше расстраивался. Два раза меня выдвигали на это звание и два раза приходил отказ. А теперь, когда вижу, с кем придется делить его, говорю искренне – нет", – заявил Садальский.

Прокомментировала публикацию артиста актриса Елена Проклова. "Я к званиям отношусь спокойно, потому что очень хорошо знаю, как они даются. Кто-то получает за выслугу лет, кто-то – за особые отношения с худруком. Подоплек огромное количество. А зрителям все равно, есть у актера звание или нет. Ко мне публика очень хорошо относится, несмотря на то что я не народная", – отметила актриса.

Проклова подчеркнула, что в настоящее время звание не дает никаких привилегий. "Спокойствие и хорошее настроение важнее. Вот я сейчас в Сочи, в своей квартире сижу и смотрю на море. Погода изумительная, цикады стрекочут… Какая мне разница: народная я, заслуженная или просто артистка? Если бы по-настоящему заслужила звание народной, оно бы у меня было. Значит, не заслужила. А Стас Садальский пусть радует людей не званиями, а своими работами. Тем более что публика его любит", – цитирует актрису сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Авг 17 2017 в 3:57 PDT

С Еленой Прокловой оказались солидарны Татьяна Догилева и Вениамин Смехов. А вотпредседатель Союза театральных деятелей России, актер Александр Калягин придерживается другого мнения.

"Сегодня деятели театра ждут десятилетиями почетного звания, словно дается оно за выслугу лет, а не за талант и мастерство. Иногда артисты уходят из жизни, так ничего и не дождавшись. У меня болит душа за потрясающих артистов российской провинции. И не их вина, что их не знают столичные чиновники", – заявил Калягин.