Джоли охмурила мужа Михалковой

Супруг актрисы Надежды Михалковой, режиссер Рези Гигинеишвили встретился с голливудской дивой Анджелиной Джоли. Мужчина немедленно подпал под чары заграничной красотки, признавшись, что она "чудо".

Резо Гигинеишвили встретился с Анджелиной Джоли на Международном кинофестивале, который проходил в американском городе Теллурид. Российский режиссер представил свой фильм "Заложники". В свою очередь, Анджелина показала на кинофестивале картину "Сначала они убили моего отца", повествующую о зверствах красных кхмеров в Камбодже.

Супруг Надежды Михалковой не смог не промолчать о встрече с Джоли. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Резо опубликовал фотографию, на которой запечатлен с Анджелиной. "На приветственной вечеринке, организованной Академией", – написал по-английски Гигинеишвили. Причем по-русски Резо приписал: "🥂Она чудо. 🎬🍿".

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию режиссера. "Джоли великолепная!", "Умница и красавица 👍😉", "Видимо, чудо при личном общении. МилА, не больше. Накрашена и причесана давно... хорошо, что не гремит костями", "Круто!", "Хорошенькая", "Какая красотка😍", "Чудесно выглядит😍💖", "Ваууу! Джолишечка!!!😍возникло чувство ЗАААВИСТЬ😅" – прокомментировали фото пользователи.

Публикация от Rezo Gigineishvili (@rezofilm) Сен 2 2017 в 10:30 PDT

Отметим, что не только с Анджелиной сфотографировался Резо. Гигинеишвили выложил снимки, на которых запечатлен со своим коллегой Алехандро Гонсалесом Иньярриту и актером Гэри Олдменом. Однако фотографии с мэтрами кино не получили такой громкой реакции, как кадр с Анджелиной Джоли.

К слову, стало известно, что вскоре голливудской диве предстоит перенести операцию. Дело в том, что у 42-летней Джоли обострилось ее давнее заболевание — варикозное расширение вен. Актриса считала этот недуг пустяком и долгое время откладывала лечение, теперь заболевание достигло той стадии, когда без операции не обойтись