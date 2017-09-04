Джоли охмурила мужа Михалковой
Резо Гигинеишвили встретился с Анджелиной Джоли на Международном кинофестивале, который проходил в американском городе Теллурид. Российский режиссер представил свой фильм "Заложники". В свою очередь, Анджелина показала на кинофестивале картину "Сначала они убили моего отца", повествующую о зверствах красных кхмеров в Камбодже.
Супруг Надежды Михалковой не смог не промолчать о встрече с Джоли. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Резо опубликовал фотографию, на которой запечатлен с Анджелиной. "На приветственной вечеринке, организованной Академией", – написал по-английски Гигинеишвили. Причем по-русски Резо приписал: "🥂Она чудо. 🎬🍿".
Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию режиссера. "Джоли великолепная!", "Умница и красавица 👍😉", "Видимо, чудо при личном общении. МилА, не больше. Накрашена и причесана давно... хорошо, что не гремит костями", "Круто!", "Хорошенькая", "Какая красотка😍", "Чудесно выглядит😍💖", "Ваууу! Джолишечка!!!😍возникло чувство ЗАААВИСТЬ😅" – прокомментировали фото пользователи.
Отметим, что не только с Анджелиной сфотографировался Резо. Гигинеишвили выложил снимки, на которых запечатлен со своим коллегой Алехандро Гонсалесом Иньярриту и актером Гэри Олдменом. Однако фотографии с мэтрами кино не получили такой громкой реакции, как кадр с Анджелиной Джоли.
К слову, стало известно, что вскоре голливудской диве предстоит перенести операцию. Дело в том, что у 42-летней Джоли обострилось ее давнее заболевание — варикозное расширение вен. Актриса считала этот недуг пустяком и долгое время откладывала лечение, теперь заболевание достигло той стадии, когда без операции не обойтись
По слухам, звезда "Дома-2" будет работать на главном канале страны
Общественность возмущена
Муж в шоке от чудовищно толстой ведущей "Давай поженимся!"
Конфликт между представителями двух вероисповеданий назревал давно