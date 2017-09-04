Неожиданный диагноз Максима Галкина

Специалист уверен, что яркое, граничащее с эпатажем, поведение Максима Галкина на публике обусловлено тем, что шоумен изо всех сил старается выйти из тени своей супруги Аллы Пугачевой. Эксперт поставил юмористу диазноз, назвав его вечным ребенком.

В последнее время Максим Галкин невероятно активизировался в социальных сетях. В частности, в Instagram телеведущий с завидной регулярностью публикует фотографии и видеозаписи, причем весьма часто игрового характера.

Более того, Галкин снимается чуть ли не минифильмы с собой в главной роли. Да и на публике Максим ( в том числе, в разговоре с журналистами) ведет себя очень ярко и артистично. То же можно сказать и про передачи, которые ведет Галкин. Злопыхатели утверждают, что на шоу Максим буквально затмевает собою всех.

Эксперты уже оценили поведение шоумена. По их мнению, Галкину банально не хватает внимания. Якобы телеведущий остается на вторых ролях, стоит ему выйти на люди вместе с женой Аллой Пугачевой. Поэтому, когда супруги рядом, он делает все, чтобы его тоже заметили.

"Знаете, как ребенок, который с любимой мамой идет куда-то, если внимание маме уделяется, ребенку это неинтересно, потому что это не ему внимание. То есть Максим, по сути, – вечный ребенок. Максим будет вылезать, Максим будет что-то говорить. То есть: вот я, а вот меня забыли", – поставила диагноз телеведущему психолог, посмотрев на мониторе выступления, интервью и выходы в свет Галкина.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Авг 20 2017 в 11:30 PDT

По мнению специалиста, социальные сети, которыми с недавних пор так увлечен шоумен, для него является лекарством от забвения. Наподобие того, что выложил пост – получил миллион лайков, которые для Максима словно таблетка, отмечает НТВ.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 4 2017 в 7:16 PDT

Отметим, что с недавних пор Максим Галкин ведет несколько передач на Первом канале: это его шоу "МаксимМаксим", программа, посвященная талантливым детям, "Лучше всех", ток-шоу "Сегодня вечером", которое он ведет в паре с Юлией Меньшовой.