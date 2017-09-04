Билан связал свою страшную болезнь с участием в "Голосе"

Певец раскрыл причины серьезного заболевания. Он не мог делать элементарные вещи: застегивать молнии, открывать кошелек, держать что-то в руке.

О здоровье Димы Билана говорят много. Поклонники помнят, что не так давно у певца диагностировали гастрит, а потом он попал в клинику с бронхитом и даже лежал под капельницами. Но самое страшное было впереди – артисту потребовалось срочное хирургическое вмешательство. Оказалось, у музыканта нашли грыжи в позвоночнике.

"В последнее время у меня были адские боли, немели пальцы рук. Не мог спать из-за всего этого. Когда обратился к медикам, не мог полчаса лечь на МРТ – препараты не действовали. Мануальщик нашел у меня даже не три, а пять грыж в позвоночнике", – рассказал Билан.

По его словам, это был один из самых трудных моментов в жизни. Он даже не приехал на церемонию "Звуковая дорожка МК", за наградой "Певец года". "Я долго тянул, но пришло время, когда все-таки надо заняться здоровьем", – пояснил Дима.

По мнению исполнителя, страшная болезнь настигла его из-за... многолетнего участия в главном музыкальном проекте Первого канала "Голос". "Всему виной настигающие меня в кресле наставника негативные энергетические потоки, – пояснил он. – Ты сидишь спиной, тебе чужие люди поют в спину, а приходят они на проект с разными мыслями".

В программе "Сегодня вечером", посвященной старту очередного сезона "Голоса", Билан заверил, что теперь тревожиться не о чем – врачи поставили его на ноги. В "Голосе" он снова будет работать вместе с Пелагеей, Градским и Агутиным.