Григорьев-Апполонов после смерти сестры: Я в полном опустошении

Популярный исполнитель, участник группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов наконец вышел на связь с поклонниками. Он рассказал о том, что полностью опустошен, но понимает, что нужно жить дальше.

Свежая публикация появилась в официальном аккаунте Андрея Григорьева-Апполонова в социальной сети Instagram. Для начала исполнитель объяснил, что пропал из виртуального пространства, потому что "не было слов, сил и желания".

По признанию Григорьева-Апполонова, он до сих пор не может прийти в себя после смерти любимой сестры Юлии. "Пять дней назад у моей любимой сестры Юлии было 40 дней, и, пожалуй, я до сих пор остаюсь в полном опустошении. Но время идет, а жить надо. Поэтому я снова с вами", – написал певец.

Андрей рассказал о том, что его поддерживало все эти дни. "Должен вам сказать, что единственное, что меня спасало все эти дни, кроме вашей поддержки – это концерты Иванушек. Именно на них я абсолютно забывал о моих трагедиях, которые произошли этим летом", – поведал исполнитель.

В заключение артист поблагодарил многочисленных поклонников за слова поддержки и одобрения. "Спасибо всем, кто мне соболезновал и сочувствовал. Жизнь продолжается! Берегите себя и близких! Ну и сразу небольшая видео зарисовка из чудесного города Актюбинск! Чудеса дизайнерской мысли! Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!" – завершил свою запись Григорьев-Апполонов.

Публикация от Григорьев-Апполонов Андрей (@ryrik) Сен 3 2017 в 8:37 PDT

Между тем о смерти Юлии высказалась ее сводная сестра Ольга, ставшая гостьей передачи "Звезды сошлись". "Она очень много курила. У нашего отца тоже развивалась астма из-за сигарет. Она была зависима от табака. Все обещала бросить вредную привычку, но никак. У нее была ненависть к медикам. Я однажды приехала, а ей делают системы без надзора врача. В морге сказали, что даже если бы она выжила, она бы долго не протянула. У нее практически полностью атрофировались легкие", – поведала женщина.

Ольга отметила, что Юлию можно было бы спасти, если бы в момент приступа кто-нибудь был бы рядом с ней. "Ее муж тогда был в Москве на похоронах Олега Яковлева. Сама же Юлия постоянно жила в Сочи. В Москве она уже не могла, буквально задыхалась", – пожаловалась Ольга.

Напомним, 51-летняя Юлия скончалась 21 июля в собственном доме в Сочи. По озвученной Следственным комитетом версии, она умерла в результате приступа астмы. Скоропостижный уход из жизни близкой родственницы солиста группы "Иванушки International" поверг окружение певца в шок.

