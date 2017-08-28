Григорьев-Апполонов скрывается после смерти жены

Участник группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов похоронил сестру Юлию в конце июля. Почти сразу же в прессе стали появляться слухи о том, что ее супруг, полный тезка артиста, женился на женщине из корысти, а теперь старательно прячется от журналистов.

В настоящее время вдовец Андрея Григорьев-Апполонов живет в Сочи, в квартире, где умерла его благоверная, и журналистов обходит стороной. Он объясняет это тем, что "большой человек". "Я помощник вице-премьера, я не хотел это оглашать. Это вредит моей карьере", – заявил журналистам телеканала НТВ вдовец. Григорьев-Апполнов заявил, что тяжело переживает смерть любимой жены и выразил надежду, что его именитый шурин не будет слушать сплетен завистников.

Дело в том, что вскоре после смерти Юлии в СМИ появилась информация о том, будто ее молодой муж (разница в возрасте составляла 15 лет) женился на ней из корысти. Пару лет назад Юлия сочеталась браком с Андреем Бурдуковым. Свадьба была веселой, проходила в Сочи, на ней гуляли звездные друзья "иванушки" Андрея Григорьева-Апполонова, который, кстати, якобы и оплатил торжество. Для Юлии это был первый брак. На свадьбе женщина буквально сияла от счастья.

Как выяснили журналисты, после женитьбы Бурдуков взял звездную фамилию жены и зарабатывает на жизнь организацией праздников. Он привозит на различные мероприятия знаменитостей, с которыми его в свое время будто бы свел именитый родственник. Говорят, что именно "иванушка" Андрей пристроил его на работу, а также помог получить высшее образование.

Публикация от Appolonov jr ������ (@andreyallright) Июн 9 2017 в 9:20 PDT

Журналисты уверены, что это был брак по расчету. Дескать, на своей страничке в социальной сети Instagram Григорьев-Апполонов публикует лишь собственные фотографии, атрибуты роскошной жизни и лишь изредка позволял себе выложить снимки, на которых позирует с женой.

Ранее блогер Лена Миро пристыдила Григорьева-Апполонова за желание заработать побольше лайков на смерти жены. Она привела пост мужчины, который тот оставил на своей страничке в Instagram. "Не стало моей любимой девочки, моей доченьки, моего счастья, моей любви! Не могу тебя отпустить, понять и осознать ситуацию. Узнал об этом вчера возвращаясь с другом из спортзала идя по Новому Арбату. Потом как в тумане, пришёл домой, взял паспорт и в аэропорт. Ночью прилетел в Сочи, домой попасть не могу, там идут экспертно-следственные действия", – сообщил вдовец.

Миро придралась к его фразе: "Узнал об этом вчера возвращаясь с другом из спортзала идя по Новому Арбату". "Серьезно?! У тебя умирает жена, а ты бежишь в Инстаграм и пилишь об этом постик, не забыв упомянуть тренировочки и поставить хештэги? А хештэги – это, я так понимаю, чтобы лайков побольше собрать?" – задала риторический вопрос Миро.

