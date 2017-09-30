Стас Костюшкин привлек внимание странными объятиями с другом

Известный певец Стас Костюшкин на своей странице в Instagram поделился необычным видео. На ролике он держит своего товарища на плечах, ухватив за ногу и руку, и занимается спортом.

Обычно, когда два человека держат друг друга двумя руками, это называется объятия. Однако бывают объятия совсем необычных конфигураций. Одно из таких показал своим подписчикам Стас Костюшкин.

На видео, которым он поделился со своими подписчиками в Instagram, певец крепко держит товарища за ногу и руку и занимается приседаниями с ним на плечах. "Ну как , как еще привлечь внимание у бассейна 😹😹😹😹", – подписал он ролик. Внимание Стасу Костюшкину удалось привлечь не только у отдыхающих у бассейна, но и у многочисленных пользователей Сети.

Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official) Сен 30 2017 в 5:57 PDT

В комментариях тут же нашлись эксперты, которые увидели, что на занятиях спортом певец "сачкует" – недостаточно глубоко приседает. Критикам Костюшкин ответил, что, во-первых, его партнер не штанга, что вызывает определенные сложности, а, во-вторых, он побаивался делать упражнению в полную силу из-за концерта, запланированного на следующий день.

Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official) Сен 30 2017 в 2:24 PDT

Кроме того, у подписчиков Стаса Костюшкина появилась прекрасная возможность вновь оценить рельефность тела певца. Некоторые также признались, что по первым кадрам ролика подумали, что лежащий на плечах Костюшкина молодой человек голый.