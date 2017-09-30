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Стас Костюшкин привлек внимание странными объятиями с другом

Стас Костюшкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Известный певец Стас Костюшкин на своей странице в Instagram поделился необычным видео. На ролике он держит своего товарища на плечах, ухватив за ногу и руку, и занимается спортом.
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Обычно, когда два человека держат друг друга двумя руками, это называется объятия. Однако бывают объятия совсем необычных конфигураций. Одно из таких показал своим подписчикам Стас Костюшкин.

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 Станислав Михайлович Костюшкин

Станислав Михайлович Костюшкин певец, поэт, бывший участник группы "Чай вдвоем"

На видео, которым он поделился со своими подписчиками в Instagram, певец крепко держит товарища за ногу и руку и занимается приседаниями с ним на плечах. "Ну как , как еще привлечь внимание у бассейна 😹😹😹😹", – подписал он ролик. Внимание Стасу Костюшкину удалось привлечь не только у отдыхающих у бассейна, но и у многочисленных пользователей Сети.

Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official)

В комментариях тут же нашлись эксперты, которые увидели, что на занятиях спортом певец "сачкует" – недостаточно глубоко приседает. Критикам Костюшкин ответил, что, во-первых, его партнер не штанга, что вызывает определенные сложности, а, во-вторых, он побаивался делать упражнению в полную силу из-за концерта, запланированного на следующий день.

Кроме того, у подписчиков Стаса Костюшкина появилась прекрасная возможность вновь оценить рельефность тела певца. Некоторые также признались, что по первым кадрам ролика подумали, что лежащий на плечах Костюшкина молодой человек голый.

Автор: Геннадий Куприянов30 сентября 2017, 17:26

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