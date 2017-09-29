Лайма Вайкуле: Муж до сих пор брыкается

Певица Лайма Вайкуле откровенно рассказала личной жизни. Артистка не стала скрывать, что обладает непростым характером, и привыкла, что все делают так, как она хочет.

Лайма Вайкуле более 40 лет счастлива с Андреем Латковским, который по совместительству является не только ее мужем, но и директором. Артистка раскрыла секрет столь долгих отношений. "Любые отношения – это двустороннее движение. Не бывает так, что один старается, а другой – нет. Оба должны. Честно, давно перестала считать, сколько мы рядом. Но раз такой срок, значит, нашли друг друга. Мне было 16 лет, когда познакомились, а в 19 уже "женились", – рассказала Лайма.

По словам певицы, творческих столкновений у них нет. "Какие могут быть разногласия? Будет так, как я сказала. Андрей до сих пор брыкается, но знает, чем все закончится. Я не трачу энергию на переубеждения, просто молчу. Если он прав, то соглашаюсь. Я из тех, кто слышит, что им говорят", – цитирует певицу Starhit.

Вайкуле объяснила, что в их союзе с Латковским никто никому ничего не запрещает. "Но, безусловно, есть вещи, с которыми смирились. А как иначе люди притираются? На самом деле со мной очень легко и жить, и общаться. Считаю себя комфортным человеком", – заключила певица.



Сотрудники тоже не решают вступать с Лаймой в конфронтацию. "Не люблю командовать, никогда не кричу и не топаю. Давно поняла, что это неэффективно. В спокойном состоянии намного больше скажешь. А если уж взвалил на плечи ответственность за важное мероприятие, то будь добр, держи себя в руках. Но обычно со мной никто не спорит. Нет смысла", – убеждена артистка.

Впрочем, Лайма не стала скрывать, что есть в ее частной жизни некоторые сложности. Она сказала: "Если вы придете ко мне в гости, то смогу предложить только напитки. Остальное несите сами, потому что котлетки я не жарю".

Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) Май 2 2017 в 2:46 PDT

Да и дети никогда не являлись приоритетом Вайкуле. Когда артистка поведала о давней дружбе с Аллой Пугачевой, Лайма упомянула ее четырехлетних детей Лизу и Гарри. "С ними тоже общаюсь, но не нянчусь, это не про меня", – сказала как отрезала популярная исполнительница.