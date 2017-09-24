Игорь Николаев признался в любви к другой женщине

Композитор Игорь Николаев на своей странице в Instagram признался в любви к королеве шансона Любови Успенской. Он добавил, что с нетерпением ждет новых песен артистки.

Игорь Николаев огорошил подписчиков неожиданным признанием. "Друзья! Только что на меня подписалась Королева Шансона Любовь Успенская!!!😘 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал он на своей странице в Instagram.

"В честь этого события я тоже подписался на нее и хочу признаться в любви к всенародно любимой певице при помощи этого фото! Любочка! Твори! Люди ждут твоих песен!!!", – добавил композитор. Свое неожиданное сообщение он сопроводил фотографией, на которой стоит с Любовью Успенской под ручку.

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Сен 23 2017 в 9:24 PDT

Отметим, Игорь Николаев женат на певице Юлии Проскуряковой. В 2015 году у них родилась дочь Вероника. Впрочем, поклонники композитора ни на секунду не усомнились, что известный своими джентельменскими качествами Игорь Николаев, признаваясь в любви к другой женщине, имел ввиду ее творчество, а не романтические чувства.

Именно поэтому большая часть обсуждения под снимком на странице Николаева касалась хитов Любови Успенской, а не личной жизни артистов: "У нее очень много хороших, душевных песен. 👏🏻", "Люба – настоящая. Она не когда не играла, а жила 👍", "Люблю песню "к единственному нежному"☺💕", "А у меня Любовь ассоциируется с песней "карусель",очень много хороших воспоминаний о молодости...".



