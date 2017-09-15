После урагана дочь Игоря Николаева в плачевном состоянии

Певец и автор-песенник Игорь Николаев рассказал о плачевном состоянии своей старшей дочери Юлии после урагана "Ирма". Отечественный артист сообщил, что магазины закрыты, света нет, и как долго это продлится, неизвестно.

Дочь Игоря Николаева Юлия живет в Майами. Там у артиста есть собственные апартаменты. По словам Игоря, с квартирой "все относительно хорошо", чего нельзя сказать о положении живущей в ней Юлии. Композитор рассказал, что дочь находится в плачевном состоянии по нескольким причинам.

"В городе уже который день введен комендантский час. В определенные часы, когда выход на улицу разрешен, Юля посещает госпиталь – помогает ухаживать за ранеными. Хорошо, что у нас дома есть небольшой запас продуктов и воды. Потому как в магазины ходить нельзя. Те, которые уцелели, закрыты", – рассказал Игорь Николаев.

А еще в квартире Юлии нет электричества. "Дом полностью обесточен. К счастью, у нас есть собственный генератор, который включается по необходимости. От неё дочка и заряжает телефон, чтобы быть на круглосуточной связи с родными. Также она налила полную ванну воды. Ведь неизвестно, сколько еще продлится такое состояние", – отметил автор-песенник.

Но и это еще не все. "Самое ужасное, что этот-то ураган стих, но, говорят, что на Майами надвигается новый. Я просто в шоке, но я и Юля на любую ситуацию смотрим с оптимизмом, поэтому все будет хорошо", – цитирует не теряющего оптимизма Игоря Николаева "Московский комсомолец".

Прокомментировала неприятную ситуацию и супруга популярного исполнителя Юлия Проскурякова. Она оказалась немногословной. "Это ужасно, но надеюсь, что скоро все закончится. Мы постоянно с Юлей на связи", – сообщила молодая супруга Игоря Николаева.

К слову, в Майами переживал ураган "Ирма" супруг бывшей жены Николаева певицы Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко. Мужчина выложил на своей страничке в социальной сети несколько видеозаписей бедствия, признался, что страшно, и поблагодарил за поддержку.

