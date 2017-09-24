Галкин удивил постельным видео для Пугачевой

Телеведущий и юморист Максим Галкин поделился необычным роликом, записанным прямо в постели во время гастролей. Свое послание он адресовал супруге – королеве российской эстрады Алле Пугачевой.

"Пока все спят и никого нет в ленте, шлю тебе, Алла любимая, колыбельную с гастролей! 😘 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал Максим Галкин ролик, появившийся на его странице в Instagram. Запись он сопроводил хэштегом "скоро буду не скучай".

На видео телеведущий действительно исполняет колыбельную, причем на французском языке. При этом сам он лежит в постели и, насколько позволяет судить вид попавших в кадр частей тела, по меньшей мере частично не одет. У поклонников многочисленных талантов юмориста это сообщение вызвало некоторое удивление.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Сен 23 2017 в 6:36 PDT

Кто-то был тронут как красотой самого жеста, так и уровне исполнения колыбельной. "Очень очень мило и романтично 😍😍😍 Считаю, что надо выкладывать такие мимишные моменты , дабы другим мужчинам на заметочку☝🏻", "Круто 👍 и очень мило 🙂", "До мурашек. Это очень нежно", "Такое личное, такое пронзительно-трогательное послание...", – пришли в восторг подписчики.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Авг 24 2017 в 9:07 PDT

Впрочем. нашлись и недовольные. Некоторые посчитали, что столь личные сообщения необходимо передавать тет-а-тет, а не выносить в публичное поле. "Не вижу прелести. Одно лицемерие. Слишком нежно. Не по-мужски. Точно не для Аллы. Просто провокация...", "Ты Инстаграм с вотсапом перепутал", "Пошло. Нельзя такие интимные вещи на людское обозрение. Должно же быть что-то сокровенное", – попытались пользователи Сети научить жизни Макима Галкина.