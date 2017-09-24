Галкин удивил постельным видео для Пугачевой

Эксклюзив Особое мнение Интервью Бесстыжая Бузова показала голую грудь 68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка

Выбор читателей

Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
68-летняя Пугачева в соблазнительном мини развлекла сына миллиардера
Победительница шоу "Голос" о блате и взятках у Агутина
Вера Брежнева готовится снова стать мамой
Звезда "Дома-2" родила с тяжелыми последствиями
Волочкова врезала Борисовой за обвинения в алкоголизме
партнеры
Воскресенье 24 сентября
Лента новостей
13:53
В ресторане в центре Москвы произошла стрельба
12:39
Минобороны раскрыло сговор США с террористами "ИГ"
11:31
Техник пытался спасти умирающую в Приморском океанариуме белуху
11:13
Канадец выиграл в лотерею 49 миллионов долларов
10:01
В ДТП с машиной полиции пострадали люди
17:56
На юго-западе Москвы произошла массовая авария
17:50
На Таймыре медведь задрал 6-летнего мальичка
17:31
Умерла народная артистка СССР Цисана Татишвили
17:13
Сотникова на таблетках вернулась к тренировкам после травмы
16:38
Шутник из России одурачил Госдеп
16:08
В Грузии похоронили Зураба Соткилаву
15:52
Синоптики передали москвичам неутешительный прогноз
15:29
Знаменитый российский боксер завершил карьеру
14:37
Под Красноярском депутат попал в ДТП
14:10
В Домодедово массово задерживаются рейсы "ВИМ-Авиа"
14:01
Московское метро переходит на особый режим работы
13:31
Собчак размазала Навального за лицемерие
13:15
Половина мира ополчилась против России в ООН
12:52
В столице обстреляли пассажирский автобус
12:39
К Москве приближаются сильные заморозки
12:23
На Рязанской ГРЭС произошел взрыв
11:58
Известного ведущего наградили после ухода с Первого канала
11:22
В центре Донецка прогремело два взрыва
11:13
Московский студент с ножом напал на сотрудника Сбербанка
11:03
Беспомощная Любовь Успенская сделала признание
10:42
Градского довели до истерики на шоу "Голос"
10:29
Под Калиниградом маршрутка попала в жуткую аварию (видео)
10:10
Агутин увел мужчину у Пелагеи
22:15
В Госдуме требуют сохранить публичные слушания по градостроительству
22:00
Лишенная комнаты пенсионерка умерла на глазах рабочих
21:56
Енот остановил полицейскую машину
21:38
В Испании отыскали близнеца Майкла Джексона
21:32
Новое видео смертельной драки с чемпионом мира в Хабаровске
21:03
Победитель "Евровидения" госпитализирован для пересадки сердца
21:02
Похотливый Робби Уильямс сменил личность ради секса
20:44
Билл Гейтс извинился за фундаментальную ошибку Windows
20:19
Приставучий водитель смутил Бузову в кровати (видео)
20:08
Скандальный чертеж выпилили из памятника Калашникову
19:53
Закошанский показал лицо сына
19:40
Жуткие подробности дела об убитом под Волгоградом ребенке
19:22
В Салехарде на борту самолета умер младенец
19:15
В Москве выбраны стартовые площадки для реновации
19:13
Мошенничество на украинской АЭС едва не вызвало экологическую катастрофу
18:44
Подержанный BMW переделали в джакузи на колесах (видео)
18:18
Установлена причина падения курса доллара
18:11
Поляки посадили на цепь некультурного украинца
18:06
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 8
18:02
Несколько ТЦ в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
17:59
Трагедия со звездой "Возвращения Мухтара" произошла при сыне
17:38
Главная польза хронического недосыпа
17:26
Стоцкая извела сына своим пением
17:09
Российским туристам грозит тюрьма в Таиланде за электронные сигареты
16:48
Ракетный удар из Черного моря по террористам сняли на видео
16:45
Путин поразил брата Джулии Робертс безупречным вкусом
16:41
Названы страшные последствия нападения Трампа на КНДР
16:38
Одиночество добило звезду "Возвращения Мухтара"
16:35
В смертельном ДТП в Турции пострадали россияне
16:24
Лодка с пенсионерами из России разбилась на Пхукете
16:16
У посла Украины отобрали телефон во время селфи
16:09
Под Вологдой автоледи покусала полицейского
16:08
Пьяный вандал осквернил могилу школьного обидчика
15:42
Индекс ОПОРЫ RSBI: МСБ достиг стабильного развития
15:40
Гузеева: Поступок Германовой – преступление
15:33
Актриса из "Игры престолов" отказалась от карьеры ради порно
15:30
Объединение Промсвязьбанка и "Возрождения" увеличит долю на рынке МСБ почти вдвое
15:17
В Новосибирске родился ребенок-гигант
15:15
После операции у Бони наступило ухудшение
15:13
Как решаются проблемы обманутых дольщиков
15:01
В США объявили о конце света
14:47
Деньги для умирающей актрисы собирают всем миром
14:43
"Радиосигналы пришельцев" каждую секунду летят на Землю
14:26
Родившая Снигирь лишилась своей красоты
14:11
Голубкина ввергла в ужас Ливанова своими поступком
14:11
Предатель Родченков призвал изолировать сборную России
14:09
Трамп разбил в прах мечты лживого Порошенко
14:09
Ревнивец до смерти забил возлюбленную телевизором
14:03
Питерский форум Baltic Weekend бьет рекорды
13:28
В Коми из дымящейся шахты эвакуируют людей
13:27
"Фашистская" ошибка на памятнике Калашникову получила оправдание
13:23
Зверское избиение мужчины попало на видео
13:18
На севере Москвы подростки бросили бомбу в одноклассников
13:18
Певец Прохор Шаляпин попал в психиатрическую больницу
12:57
Под Москвой учительница избила обидевшего ее сына второклашку
12:57
Пьяный депутат Рады обругал ведущую в прямом эфире
12:47
Главные события Москвы с 22 по 28 сентября
12:45
Джигурда в белом халате обратился к Панину с просьбой
12:37
Совет на выходные
12:34
Российская актриса в коме после падения дома
12:29
Назван легкий способ продлить жизнь
12:26
Влад Кадони возмущен наглостью любовника Курочки из "Дома-2"
12:25
В Госдуме создан комитет по контролю и регламенту
12:15
Любовница известного музыканта расчленила и сожгла няню
11:58
Кокетливая Навка оголилась на вечеринке
11:53
Известный певец назвал всех на Первом канале балбесами
11:46
Отечественные врачи вызвали разочарование у россиян
11:25
Раскрыта альтернативная концовка хоррора "Оно"
11:21
МИТРО запретили принимать студентов
11:13
Памятник Калашникову украсили скандальной деталью
11:13
Большая грудь сбила с ног модель Playboy
11:12
Леонтьев о Пугачевой: Алла много натворила
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова в бесстыжем наряде возмутила голой грудью
68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка
Жуткие подробности дела об убитом под Волгоградом ребенке
Гузеева: Поступок Германовой – преступление
Звезда "Дома-2" в ужасе из-за неудачной пластики
Российская актриса в коме после падения дома
Шоу-бизнес

Галкин удивил постельным видео для Пугачевой

Максим Галкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Gyngazov
Телеведущий и юморист Максим Галкин поделился необычным роликом, записанным прямо в постели во время гастролей. Свое послание он адресовал супруге – королеве российской эстрады Алле Пугачевой.
прочитано 1316 раз

"Пока все спят и никого нет в ленте, шлю тебе, Алла любимая, колыбельную с гастролей! 😘 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал Максим Галкин ролик, появившийся на его странице в Instagram. Запись он сопроводил хэштегом "скоро буду не скучай". 

ПО ТЕМЕ

Галкин показал озорное фото Пугачевой

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

На видео телеведущий действительно исполняет колыбельную, причем на французском языке. При этом сам он лежит в постели и, насколько позволяет судить вид попавших в кадр частей тела, по меньшей мере частично не одет. У поклонников многочисленных талантов юмориста это сообщение вызвало некоторое удивление.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)

Кто-то был тронут как красотой самого жеста, так и уровне исполнения колыбельной. "Очень очень мило и романтично 😍😍😍 Считаю, что надо выкладывать такие мимишные моменты , дабы другим мужчинам на заметочку☝🏻", "Круто 👍 и очень мило 🙂", "До мурашек. Это очень нежно", "Такое личное, такое пронзительно-трогательное послание...", – пришли в восторг подписчики.

Впрочем. нашлись и недовольные. Некоторые посчитали, что столь личные сообщения необходимо передавать тет-а-тет,  а не выносить в публичное поле. "Не вижу прелести. Одно лицемерие. Слишком нежно. Не по-мужски. Точно не для Аллы. Просто провокация...", "Ты Инстаграм с вотсапом перепутал", "Пошло. Нельзя такие интимные вещи на людское обозрение. Должно же быть что-то сокровенное", – попытались пользователи Сети научить жизни Макима Галкина.

Автор: Геннадий Куприянов24 сентября 2017, 11:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пугачева с размахом отметила день рождения двойняшек

567

комментарии

Политика

Половина мира ополчилась против России в ООН
Названы страшные последствия нападения Трампа на КНДР
Пьяный депутат Рады обругал ведущую в прямом эфире
Думские фракции определят приоритетные законопроекты

Шоу-бизнес

Скромница Анфиса Чехова покончила с развратом
Галкин удивил постельным видео для Пугачевой
Врачи уговаривают молчать финалистку "Битвы экстрасенсов"
Жених сделал певице Саше Project шикарный подарок

Проишествия

Российским туристам грозит тюрьма в Таиланде за электронные сигареты
Под Москвой учительница избила обидевшего ее сына второклашку
Любовница известного музыканта расчленила и сожгла няню
Дети в одесском лагере сгорели заживо из-за жадности начальства

Lifestyle

Раскрыта альтернативная концовка хоррора "Оно"
Актриса из "Игры престолов" отказалась от карьеры ради порно
Определен российский претендент на "Оскар"
Названы лучшие фильмы о вампирах
Шоу-бизнес

Бузова в бесстыжем наряде возмутила голой грудью

Поющая телеведущая шокировала смелым нарядом
Шоу-бизнес

Врачи уговаривают молчать финалистку "Битвы экстрасенсов"

Николь Кузнецова страдает от врожденного заболевания
Шоу-бизнес

Жених сделал певице Саше Project шикарный подарок

В день презентации нового клипа она стала обладательницей автомобиля представительского класса
Регионы

Техник пытался спасти умирающую в Приморском океанариуме белуху

Животное запуталось в рыболовной снасти. которую в ее вольер занесло штормом

Гороскоп

Совет на выходные
Андреева и Бондарчук не смогут иметь детей
Кети Топурии посоветовали не влюбляться раньше времени
Душа истощенного Караченцова хочет освободиться

Фоторепортажи

Известного ведущего наградили после ухода с Первого канала
Родившая Снигирь лишилась своей красоты
Кокетливая Навка оголилась на вечеринке
Праправнучка превзошла красотой Кшесинскую

Спорт

Сотникова на таблетках вернулась к тренировкам после травмы
Предатель Родченков призвал изолировать сборную России
Кубинский боксер отомстит украинцу за Чебурашку
У известного хоккеиста рак костного мозга

Регионы

Под Калиниградом маршрутка попала в жуткую аварию (видео)
Новое видео смертельной драки с чемпионом мира в Хабаровске
Пьяный вандал осквернил могилу школьного обидчика
В Новосибирске родился ребенок-гигант
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru