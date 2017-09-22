Приставучий водитель смутил Бузову в кровати

Удивительную картину довелось наблюдать столичным автомобилистам. В разгар дня их посреди проезжей части они увидели телеведущую Ольгу Бузову на кровати.

Один из водителей, судя по всему, не поверил своим глазам, и снял происходящее на видео. Звезда реалити-шоу "Дом-2" показалась в полуобнаженном виде, лежа на огромной кровати.

Заметив, что ее снимают, Ольга неожиданно смутилась и попыталась скрыть свое лицо. "Проезжайте!", – попросила Бузова мужчину, который попытался узнать, что она делает. Однако он не послушал знаменитость, и смеясь над абсурдностью ситуации, продолжил приставать с расспросами. Как выяснилось позже, телеведущую застали в самый разгар съемок телевизионной рекламы. Запись забавного ролика появилась у РЕН ТВ.