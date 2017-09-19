Фото с веселой вечеринки дочек Глаголевой

Дочь знаменитой актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская опубликовала на своей страничке в Instagram фотографии с семейного торжества. Она вместе с сестрами Анной и Марией поздравила с Днем рождения своего младшего родственника.

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