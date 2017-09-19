Фото с веселой вечеринки дочек Глаголевой
В эти тяжелые дни после ухода из жизни их матери девушки держатся вместе. Видимо, таким образом им легче переносить утрату.
В кругу самых близких, уютно и дружно они отметили важное событие – десятилетие сына Марии Нахапетовой – Кирилла. На празднике было шумно: звучала музыка, для детей были организованы разные активные игры. Не обошлось и без угощений.
"Пошел 27 час без сна. Но спать некогда, сегодня День рождения любимого племянника", – подписала снимки с праздника в своем аккаунте в социальной сети Instagram Анастасия Шубская. Судя по фото, на торжестве было весело: много игрушек, детей и, конечно же, торт для именинника!
На празднике для Кирилла и его маленьких гостей даже устроили мини-салют. И взрослые, и дети поздравили виновника торжества, пожелав ему всего самого наилучшего.
Как писали Dni.Ru, ранее в Instagram Александра Овечкина и Настасьи Шубской появились фотографии со свадьбы, где они присутствовали в качестве гостей. Отметим, что последние записи жены известного хоккеиста до этого были посвящены ее матери, актрисе Вере Глаголевой.
Знаменитая актриса Вера Глаголева умерла 16 августа 2017 года в одной из клиник в Германии. Причиной ее гибели называется онкология.
Актриса сыграла в пяти десятках фильмов. Она выступала как режиссер, сценарист и продюсер. Среди самых известных киноработ – "Бедная Саша", "Маросейка, 12", "Сошедшие с небес", "Одна война". Последний фильм под названием "Две женщины" вышел в 2014-м.
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