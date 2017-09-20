Народ усомнился в шокирующих словах Фриске о внуке

Слова Владимира Фриске о том, что его внук Платон якобы спросил у него, когда он вернет деньги и дом, произвели эффект разорвавшейся бомбы в интернет-пространстве. Люди не хотят верить в то, что мальчик настолько испорчен, и поставили под сомнение слова Фриске.

На днях состоялась долгожданная встреча Владимира Фриске, его жены и младшей дочери с сыном Жанны Платоном. Не обошлось без неожиданностей. Мальчик поинтересовался у дедушки, когда тот вернет им с папой деньги и дом. Окончательно Фриске расстроило то обстоятельство, что отец, шоумен Дмитрий Шепелев, запретил Платону принимать подарки от родственников. "Меня перекосило, показалось, что начинается нервный тик. Почему ребенку запрещено принимать у нас подарки?!" – рассказывал потом Владимир Фриске", – сообщил представителям СМИ адвокат семьи певицы.

Эта информация породила огромное количество комментариев в интернете. Лагерь Владимира Фриске и лагерь Дмитрия Шепелева привычно схлестнулся в своих мнениях: первые обвинили телеведущего в том, что тот якобы науськал сына против деда, вторые немедленно отреагировали, заявив, что отец покойной певицы лишний раз пиарится и своими скандальными откровениями позорит дочь.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Июл 7 2017 в 4:18 PDT

Но нашлись и те, кто не поверил словам Владимира Фриске. "А вы уверены что Фриске сказал правду, что мальчик задал такой вопрос? Думаю он столько врал и про деньги и про отцов, что могут быть сомнения. Этот человек далеко не бедный, но дико жадный, после смерти дочери думает только о деньгах и дележке имущества", "Старый *** уже на внука клевещет. Кто то может себе представить , что бы ребенок в 4 года ,дождался момента и начал расспрашивать деда о доме и деньгах. Старый *** уже заврался ,что дальше не куда", "Фрискас наврал, а Шепелев снова виноват! Да кто бы позволил этому фри остаться наедине с ребенком? Врет как дышит! Теперь и внука обоврал!", "А может дед врет? В игровой комнате было много людей, как он мог наедине спросить? Не станешь же теперь допрашивать мальчика, что он говорил. Грязь все это", – выразила свое мнение неравнодушная общественность.