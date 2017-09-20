Фриске перекосило от слов любимого внука

Состоялась новая встреча родных покойной певицы Жанны Фриске с ее сыном Платоном. Однако от неожиданных слов любимого внука Владимира Фриске буквально перекосило.

Встреча Платона с дедушкой Владимиром Фриске, бабушкой Ольгой и тетей Натальей состоялась в одном из детских игровых центров столицы. Сопровождали мальчика три охранника. "Платоша был рад видеть родных. Мальчик обнял деда, расцеловался с бабушкой, улыбался тете. Охотно рассказывал им о том, как живет, чем увлекается. Говорил, что ходит в садик, играет с ребятами, учит английский язык. Рассказал, что дома у него целый автопарк игрушечной техники. Платон вел себя непринужденно и выглядел довольным", – рассказал адвокат Фриске.

Не обошлось без неожиданностей. Платон поинтересовался у дедушки, когда тот вернет им с папой деньги и дом. "Владимир Фриске едва сдержал эмоции! И потом подошел к Шепелеву сказать пару ласковых, чтобы тот не науськивал ребенка. Родные приготовили для малыша подарки, как и в прошлую встречу. Но на этот раз Платон сообщил: "Папа сказал, чтобы я ничего у вас не брал", – сообщил представитель семьи.

Тут уж эмоции взяли над Фриске вверх. "Меня перекосило, показалось, что начинается нервный тик. Почему ребенку запрещено принимать у нас подарки?!" – рассказывал потом Владимир Фриске", – цитирует адвоката семьи, попросившего не называть его имени, сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Авг 30 2017 в 4:29 PDT

Журналисты предположили, что речь идет о доме в Истринском районе Подмосковья, который купили, когда Жанна Фриске уже болела. Примечательно, что сама певица никогда не бывала в особняке, а видела его лишь на фото. Половина коттеджа оформлена на Дмитрия Шепелева. Вторая половина, принадлежавшая певице, наследуется сыном Платоном, ее отцом и матерью в трех равных долях. Общая площадь дома – 363,6 кв. метра. По оценкам риэлторов, эта недвижимость может стоить не меньше 27 миллионов рублей (20 миллионов рублей – дом и семь миллионов – земля). Особняк расположен на участке площадью 3730 кв. м.

Из-за конфликта с Шепелевым Владимир Фриске дал ему понять, что не отдаст дом. Поэтому вряд ли и Платон был когда-либо там. Адвокаты полагают, что Шепелев решил воздействовать на Фриске через внука. Что касается денег, то тут ничего неясно. После смерти Жанны на ее счетах были обнаружены суммы, которые должны быть разделены между наследниками. При этом отец певицы заявлял, будто Дмитрий пытался снять положенные Платону деньги, однако Владимир Фриске написал заявление и попросил не выдавать средства до совершеннолетия мальчика.