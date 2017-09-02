41-летняя Екатерина Гусева в бикини похожа на девочку

Известная актриса и певица Екатерина Гусева поделилась с поклонниками в Instagram новым фото с отдыха. На снимке 41-летняя артистка выглядит как молоденькая девочка.

Фотография сделана на берегу моря. Видимо, Екатерина решила продлить лето в теплых краях. Для фотосессии актриса выбрала белый купальник с цветастым узором. Однако в кадр попал лишь небольшой его кусочек. Гусева скрыла все самое интересное выставив на передний план руки и шикарные ноги.

Поклонникам снимок понравился. Актрису назвали совсем молоденькой и забросали комплиментами. "Очаровательная и цветущая как сакура", "Красивая, милая, нежная, как девочка", "Красавица, слов нет, просто восхищение", "Неужели остались публичные люди, с природной красотой", – написали Гусевой фанаты (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Екатерина не часто балует поклонников подобными снимками. Но каждый раз они рады видеть свою любимицу и оставляют под ее фотографиями сотни комментариев.

Публикация от Екатерина Гусева (@_ekaterinaguseva_) Сен 2 2017 в 6:05 PDT

Отметим, что Гусева является одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа. Артистка не только играет в кино и театре, но еще и ведет передачи, великолепно поет.