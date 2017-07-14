Гусева в бикини похвасталась животиком

Известная актриса и певица Екатерина Гусева похвасталась в Instagram плоским животиком. 41-летняя заслуженная артистка России снялась в цветастом бикини на пляже в Сочи.

Столичные знаменитости, утомленные "тремя месяцами зимы и девятью месяцами осени", массово улетают за летом на юг. Екатерина отдала предпочтение отечественной жемчужине – обожаемому многими россиянами городу Сочи.

"Это не сон", – подписала актриса фото, на котором она позирует в купальнике. Гусева знает, как встать правильно, чтобы продемонстрировать свои лучшие стороны. Подписчики пришли в восторг от красивых, длинных ног и идеального пресса звезды мюзиклов.

Других развеселил снимок, где счастливая Екатерина купается в море в очках для подводного плавания. С таким ярким, солнечным небом не нужны никакие фильтры в Instagram – цвета и так сочные, насыщенные.

Публикация от Екатерина Гусева (@_ekaterinaguseva_) Июл 14 2017 в 4:00 PDT

Комментаторы отметили, что Екатерина находится в прекрасной форме и выглядит лет на 20 моложе. "Юная дева!", "Какая ты шикарная !!!!", "Катюха, огонь!", "Вы божественно красивы", "Краса, богиня, эталон... Кто вкус имеет, тот влюблен!!!", "Просто девочка)", "Вы как всегда неотразимы", "Хорошая фигура, Катя", – засыпали комплиментами свою любимицу подписчики и попросили побольше таких жизнеутверждающих фото.