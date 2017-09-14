На Первом канале со скандалом закрыли "Жди меня"

Контракт Первого канала с телекомпанией "ВИD" на производство программы "Жди меня" истек. Однако новый договор на выход передачи подписан не будет, поскольку Первый и "ВИD" не смогли договориться о кандидатуре ведущего.

Как сообщил Dni.Ru знакомый с ситуацией источник, новый коллектив, который был набран телекомпанией после увольнения создателя "Жди меня" Сергея Кушнерева, рассорился с ведущим Александром Галибиным и уволил его. При этом канал об этом в известность никто не поставил. В свою очередь Первый, которого ведущий полностью устраивал, попытался вернуть его, но "ВИD" отказалась это делать.

В конечном итоге производитель и канал не сошлись в переговорах. Телекомпания предлагала Первому оставить на этой должности Ксению Алферову, сделав ее соведущим актера Сергея Жигунова или его коллегу Андрея Соколова. В результате консенсуса найти так и не удалось, и теперь "Жди меня" будет выходить на "России 1".

Напомним, что в новом сезоне на Первом канале произошла глобальная перестановка кадров. Ушел Андрей Малахов, не у дел остались Александр Олешко с шоу "Точь-в-точь", Юлия Меньшова с программой "Наедине со всеми", Роза Сябитова с "Давай поженимся!", Александр Васильев с "Модным приговором", Тимур Кизяков с "Пока все дома", а передачу "Жди меня" покинул Александр Галибин.

Программа "Жди меня" выходит с 1998 года. Первые выпуски показал телеканал РТР (ныне "Россия-1"), с 1999 года выходит на ОРТ (сейчас Первый канал). Ведущими "Жди меня" были артисты Игорь Кваша, Мария Шукшина, Михаил Ефремов, Александр Домогаров, Егор Бероев, Чулпан Хаматова. Программа посвящена поиску пропавших и потерявших друг друга людей. На сайте передачи приводятся данные о более чем 200 тысячах найденных с помощью "Жди меня" пропавших людях.