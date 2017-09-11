Наследница Игоря Николаева ввергла в ужас своим видео

Проживающая в Америке старшая дочь Игоря Николаева Юлия с балкона сняла видео урагана "Ирма", который свирепствует на побережье. Подписчики пришли в ужас от увиденного.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Николаева (дочь Игоря Николаева от первого брака. – Прим.ред.)сделала свежую публикацию. Девушка выложила видеозапись, которую сделала с балкона своего жилья. Наследница известного российского композитора, поэта и певца запечатлела ураган "Ирма", который сейчас крушит побережье Майами. "Восточный край урагана Ирма 🌪", – коротко сообщила Юлия.

Многочисленные подписчики восприняли ролик с ужасом и посоветовали ей побыстрее покинуть место бедствия. "Юля милая моя осторожнее, мы вас очень любим", "Дорогая Юлечка возвращайся пожалуйста в Россию ! Только на Родине человек в безопасности !", "Юленька, дорогая наша, береги себя, лучше из-за стекла нам снимай видео, не рискуй, Бог в помощь , вам всем в Маями пережить ураган , мы тебя очень все любим и переживаем за тебя", "Юля, страшно-то как😱 Ты там поаккуратнее будь!", "Я бы там и дня не жила, ужас!", "Страшно, просто жуть, Юля", "Мать моя женщина! 🙀", "Юлечка, как страшно! Этот кошмар уже прекратился? Разве можно так рисковать?! Подумайте о близких, они ведь переживают! Берегите себя!" – прокомментировали видео встревоженные пользователи Сети.

Публикация от Юлия Николаева (@julianikolalalaeva) Сен 10 2017 в 2:36 PDT

Ранее об урагане высказался Игорь Николаев, которому Юлия прислала ролик. "УРАГАН ИРМА ПРИБЛИЖАЕТСЯ 😳🌪Люди из Майами уехали, улетели или спрятались (и это правильно!), только моя бесстрашная дочка Юля стоит на балконе и снимает вот это видео...😱🙏 Говорит, что глаз урагана пройдет чуть западнее... но все равно страшно..." – признался популярный артист.

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Сен 10 2017 в 1:58 PDT

К слову, в Майами переживает ураган "Ирма" супруг бывшей жены Игоря Николаева певицы Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко. Мужчина тоже выложил на своей страничке в социальной сети несколько видеозаписей бедствия, признался, что страшно, и поблагодарил за поддержку.